Parlamento acaba com possibilidade de trabalhadores abdicarem de direitos no fim do contrato

O Partido Socialista (PS) viabilizou, nesta terça-feira, uma proposta do BE que põe fim à possibilidade de os trabalhadores abdicarem de créditos que lhes são devidos pelo empregador, no momento em que são despedidos ou em que o seu contrato cessa.

Com a aprovação desta proposta, deixa de haver espaço para as empresas exigirem aos trabalhadores que assinem uma declaração a dizer que nada mais têm a receber, prescindindo de direitos que a lei considera imperativos (salário, subsídio de férias ou de Natal, entre outros).

A alteração ao artigo 337.º foi aprovada com os votos favoráveis do PS, PCP e BE na reunião do grupo de trabalho que está a discutir as alterações à legislação laboral previstas na Agenda do Trabalho Digno no Parlamento. O PSD absteve-se.

Por proposta do BE, o Código do Trabalho passará a dizer expressamente que “os créditos de trabalhador (…) não são susceptíveis de extinção por meio de remissão abdicativa”, pondo fim a uma prática que se generalizou e que tem vindo a ser confirmada por alguns tribunais.

“O que pretendemos com esta alteração é garantir que não são susceptíveis de remissão abdicativa, por parte do trabalhador, direitos que são imperativos, pondo fim a esta prática de abuso patronal que se normalizou de retirar ao trabalhador direitos no momento em que o contrato cessa”, justificou o deputado do BE, José Soeiro.

“Quando o contrato cessa, o patrão tem de pagar tudo o que é devido ao trabalhador e não pode haver uma norma em que o trabalhador, supostamente por sua vontade, abdica dos seus direitos”, acrescentou, frisando que alteração agora aprovada terá um “grande alcance”.

O PS acabou por acompanhar a proposta do BE, tendo apenas recusado mudar o título do artigo em causa.

José Soeiro justificou a medida com a necessidade de acabar com uma "cláusula de estilo" que se tornou comum quando os contratos cessam.

"O Código do Trabalho tem direitos irrenunciáveis, como o direito à retribuição que pressupõe que o trabalhador não pode, por exemplo, disponibilizar-se a receber menos do que o salário mínimo. O mesmo relativamente a um conjunto de outros direitos: é irrenunciável o direito do trabalhador ao subsídio de férias, é irrenunciável o direito ao subsídio de Natal, é irrenunciável o direito ao pagamento do trabalho suplementar", frisou.

"O problema é que se tornou uma espécie de cláusula de estilo incluir na cessação uma norma em que o trabalhador declara que considera que estão liquidados todos os créditos devidos, não tendo por isso direito a reclamar mais quaisquer valores seja a que título for", acrescentou o deputado do BE.

A validade destas declarações, que agora passam a ser vedadas, tem sido confirmada por alguns tribunais com o argumento - contestado por alguns juristas - de que são assinadas no momento em que o contrato cessou e, por isso, já não há uma relação de subordinação e de dependência do trabalhador face ao empregador.