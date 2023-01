Quem é Helô Rocha, a criadora de moda que vestiu Janja da Silva?

O fato de crepe de seda que Janja da Silva usou para a tomada de posse de Lula da Silva não passou despercebido. Foi feito com tecido nacional e detalhes em palha bordados por artesãs de Timbaúba dos Batistas, no Rio Grande do Norte. Tem assinatura de uma mais das conhecidas designers brasileiras Helô Rocha, que agora tem os holofotes apontados ao vestir a nova primeira-dama.

O conjunto de casaco acompanhado de colete e calças pantalonas foi tudo menos uma escolha tradicional por parte de Janja da Silva, que confiou em Helô Rocha para a vestir neste momento importante. Não é a primeira vez, nem o primeiro momento importante em que a designer é a responsável pelo que veste a socióloga.

Em Maio, quando Luiz Inácio e Rosangela, conhecida por Janja, deram o nó, Helô desenhou um clássico vestido branco em seda bordado pelas mesmas artesãs de Timbaúba dos Batistas. O vestido, uma autêntica obra de arte, terá sido mesmo o presente de casamento da criadora de moda para a amiga. De acordo com o jornal brasileiro Globo, um vestido assinado por Rocha pode chegar aos 250 mil reais (cerca de 44 mil euros).

Apesar de ter ganho um novo destaque neste domingo, na tomada de posse do novo presidente brasileiro, Helô Rocha não é estranha aos brasileiros que apreciam moda. A paixão pela arte de bem vestir acompanha a criadora desde sempre e faz parte do ADN da sua família. É sobrinha-neta de Nevaldo Rocha, fundador da cadeia de lojas Riachuelo.

Helô tem 42 anos e nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ainda que tenha crescido em Natal, no Rio Grande do Norte. Estudou na faculdade de Santa Marcelina, em São Paulo, e rapidamente começou por aplicar os seus talentos em fatos de Carnaval para depois vender. Em 2005 fundou a marca de sucesso Têca, em homenagem à avó paterna, que chegou a apresentar no agora extinto Fashion Rio, a semana da moda do Rio de Janeiro, lembra a revista Elle.

Dez anos depois, a marca havia de dar lugar a um projecto em nome próprio, em destaque na consagrada Semana da Moda de São Paulo. Não tardaria até que Helô começasse a vestir celebridades brasileiras como a actriz Ísis Valverde, a apresentadora Mariana Goldfarb ou as cantoras Preta Gil e Ivete Sangalo. Até já vestiu a socialite norte-americana Kylie Jenner.

A assinatura de Helô Rocha distingue-se pelo trabalho artesanal, de que é apanágio o fato de Janja da Silva. Dos bordados e técnicas de artesanato resultam uma complexidade de texturas e até de estampados. Os cortes são femininos com drapeados e plissados a dominar o trabalho da criadora, em vestidos românticos dignos de passadeira vermelha.

As rendas são uma constante sobretudo em peças mais sensuais com transparências, como a camisa que a norte-americana Sharon Stone usou ou o vestido da supermodelo Isabeli Fontana na passadeira vermelha em Cannes. Na sua conta de Instagram é possível ver várias fotografias do processo criativo, onde a designer se mostra inclusive de agulha em riste, a bordar.

Quanto à vida pessoal, Helô é casada com Carol Ponde, a directora criativa da Agência Edita, dedicada à produção de moda. É, ainda, irmã da cantora romântica Roberta Sá. Actualmente o ateliê da criadora fica em São Paulo.