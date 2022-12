Bolsonaro vai passar o ano nos EUA e não deve ir à tomada de posse de Lula

O Presidente em funções do Brasil, Jair Bolsonaro, deverá fazer esta quarta-feira um último discurso a país, antes de viajar até aos Estados Unidos, para a passagem do ano, não tendo, por isso, previsto participar na tomada de posse do Presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, no primeiro dia de 2023.

Bolsonaro, que deixará oficialmente o cargo no dia 31, planeia sair do país, com destino a Orlando (Florida), até sexta-feira, e não vai viajar com a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, informam os media brasileiros.

Segundo o site Uol, o ainda chefe de Estado será acompanhado por vários assessores da presidência que serão contratados para a sua equipa mal o seu mandato presidencial termine.

A decisão de visitar os EUA significa que Bolsonaro não irá protagonizar a tradicional passagem da faixa presidencial verde e amarela entre quem deixa o cargo e quem assume a presidência – no caso, Lula da Silva, que tomará posse na tarde do próximo domingo, a 1 de Janeiro.

Na sua última mensagem aos brasileiros como Presidente, Bolsonaro deverá agradecer aos 58 milhões de eleitores que votaram em si na segunda volta das eleições presidenciais que perdeu para o candidato do Partido dos Trabalhadores e anunciar que vai trabalhar na oposição ao Governo de Lula.