A terceira era do lulismo não tem margem para erros

Os primeiros passos de Lula terão de assegurar a manutenção da coligação ampla que ajudou à sua eleição. No Congresso, há espaço para estabilidade, mas a negociação será permanente.

Na história da democracia brasileira, ninguém tem mais experiência do que Lula da Silva no que respeita a eleições — vitoriosas e falhadas. Foi apenas à quarta tentativa que conseguiu vencer umas eleições presidenciais, em 2002, e, duas décadas depois, tornou-se o primeiro político a garantir um terceiro mandato presidencial. Porém, os próximos tempos prometem ser (mais) um desafio monumental até para alguém com a experiência de Lula.