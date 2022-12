Morreu o matemático Eduardo Veloso

O matemático Eduardo Veloso morreu na madrugada desta terça-feira aos 94 anos, informa a Associação de Professores de Matemática. Além de matemático e professor, Eduardo Veloso era comunicador de ciência. No PÚBLICO foi um dos criadores da rubrica Desafios, em que todas as semanas apresentava um problema de matemática que não exigia formação específica para a sua resolução. O corpo de Eduardo Veloso estará a partir das 15h30 desta quarta-feira na Igreja de São João de Deus, na Praça de Londres, em Lisboa, seguindo quinta-feira pelas 17h30 para o cemitério do Alto de São João.

Nascido em Lisboa, Eduardo Veloso licenciou-se em matemática em 1951, na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Depois, fez o seu percurso profissional como matemático na TAP, onde durante mais de três décadas integrou as tripulações como navegador (profissão que dava indicações aos pilotos sobre as rotas e que existiu até à década de 1970).

Ainda antes de se reformar da TAP aos 60 anos, como já tinha a paixão pelo ensino e pela divulgação da matemática, deu aulas no Departamento de Educação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. E, quando se reformou, inscreveu-se como aluno livre no mestrado em educação da matemática. A partir daí ficou ligado ao ensino da matemática.

Por exemplo, em 1986, foi um dos membros fundadores da Associação de Professores de Matemática. A propósito da sua condecoração com a Ordem da Instrução Pública, em 2016 pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, Eduardo Veloso, então com 88 anos, dizia ao PÚBLICO que, desde a sua fundação, que continuava a trabalhar na Associação de Professores de Matemática. Escrevia artigos, livros, dava formação de professores, preparava currículos experimentais. Entre os livros publicados para professores de matemática estão Geometria: Temas Actuais (2000), Simetria e Transformações Geométricas (2012) e Conexões da Geometria – A Recta Real (2014).

Marcelo Rebelo de Sousa distinguiu-o com o grau de comendador da Ordem da Instrução Pública, ordem honorífica que galardoa quem se destacou pelos seus serviços prestados “à causa da educação ou do ensino”. “Faço um esforço para ajudar a educação e a matemática em Portugal há muitos anos; faço o que posso. Mas confesso que não dou muito significado a condecorações”, dizia-nos então Eduardo Veloso, que tinha ainda na fotografia outra das suas paixões e na astronomia outro dos seus interesses.

Como divulgador da matemática, Eduardo Veloso cruzou-se também com o jornal PÚBLICO. Logo no início do jornal, foi um dos três criadores da rubrica Desafios, com o matemático José Paulo Viana e a ilustradora Cristina Sampaio, e que valeu ao trio o Prémio Ciência Viva nos Media de 2014.

Nos primórdios da televisão em Portugal, o gosto de divulgador de matemática de Eduardo Veloso já se manifestava, fazendo um programa semanal por volta de 1966. Era o TV Educativa. Durante um ano, falou de matemática. Os seus dois irmãos também tinham programas televisivos: Manuel Jorge Veloso, o TV Jazz, e José Sousa Veloso o TV Rural. Como recordou na altura da condecoração com a Ordem da Instrução, aos três irmãos chamavam a brincar, respectivamente, o Matuta, o Batuta e o Batata.