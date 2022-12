Tempestade Elliot já causou 48 mortes nos EUA

A grande tempestade que começou no fim-de-semana nos Estados Unidos e que deverá manter-se durante a semana já causou pelo menos 48 mortos, dos quais 27 em Buffalo, Nova Iorque, anunciou esta segunda-feira um porta-voz daquela cidade norte-americana.

“Algumas [pessoas] foram encontradas em carros, outras foram encontradas na rua em montes de neve”, disse Mark Poloncarz, o chefe do executivo de Erie, um dos 62 condados do estado de Nova Iorque, avisando que pode haver mais mortos.

“Sabemos que há pessoas que ficaram presas em carros durante mais de dois dias”, acrescentou.

Em Buffalo, as rajadas de vento da tempestade Elliot atingiram velocidades parecidas com as de um furacão, o que dificultou os esforços dos serviços de emergência.

Em Buffalo, as rajadas de vento da tempestade Elliot atingiram velocidades parecidas com as de um furacão, o que dificultou os esforços dos serviços de emergência.

As temperaturas muito abaixo do normal para a época vão manter-se durante toda a semana, obrigando ao cancelamento de voos e deixando as estradas extremamente perigosas, além de terem causado cortes de energia que afectaram 1,7 milhões de casas e empresas.

Causada por uma frente fria árctica, a tempestade Elliot estende-se dos Grandes Lagos, perto do Canadá, até ao Rio Grande, ao longo da fronteira com o México, afectando cerca de 60% da população dos Estados Unidos.

Esta segunda-feira, continua a fazer muito frio em grande parte do Leste dos Estados Unidos, mas “verifica-se uma tendência de moderação a partir de terça-feira”, avançou o Serviço Nacional de Meteorologia.

Segundo este serviço, ainda “é perigoso” viajar em algumas estradas, devido à neve, mas as condições deverão melhorar nos próximos dias.

O sistema de energia está a ser restaurado em todo o país, mas cerca de 100 mil consumidores ainda sem luz, principalmente nos estados do Maine e de Nova Iorque.

Na cidade de Buffalo e na fronteira com o Canadá, as condições meteorológicas foram as piores já registadas, mantendo-se as cidades completamente cobertas de neve e os aeroportos fechados.

Mas várias das mortes contabilizadas foram também registadas em zonas como o Kansas, o Missouri, Vermont, Colorado, Ohio e Wisconsin, como avançou a imprensa local.

Em várias cidades da costa Leste e até no estado da Florida, conhecido pela temperatura amena, os termómetros marcaram mínimas que não eram vistas há várias décadas.

A cidade de Nova Iorque alcançou uma temperatura mínima de -10,5° Celsius (C) no dia de Natal, o que não acontecia desde 1872, enquanto Washington, D.C., a capital dos EUA, esteve com -10°C naquele que foi o Natal mais frio desde 1983 e Tampa, na Florida, chegou a marcar temperaturas abaixo de zero, o que não acontecia desde 1966.