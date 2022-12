Da Gordalhufa à Pindérica, estas bolachas são todas Filhas da Mãe

Se alguém lhe passar para a mão um invólucro de papel com a palavra Burgessa estampada no centro, não hesite. No interior está uma bolacha de cacau com pepitas de chocolate negro e flor de sal de Aveiro. E se em vez de Burgessa encontrar as denominações Pindérica, Gabarolas, Gordalhufa, Arreliada ou Maria-Vai-Com-As-Outras, o conselho mantém-se. Ainda que apostem em diferentes ingredientes e sabores, a essência é a mesma: são bolachas estilo americano (cookies), produzidas de forma artesanal e em território nacional. E o mais curioso é que as Filhas da Mãe são efectivamente irresistíveis.

Habituados a usar a expressão “filha da mãe” para descrever algo excepcionalmente bom ou saboroso, Carina Guerra e o namorado não precisaram de pensar muito na altura de dar um nome às cookies que ela tinha criado. O projecto nasceu da paixão que a designer, de 33 anos, nutre pela cozinha e pelos doces.

“Queria muito ter um projecto na área dos doces. Pensei nos bolos, mas achei que era melhor começar com uma coisa mais pequena”, enquadra. Nasciam assim, em Janeiro de 2022, as Filhas da Mãe Cookies, inspiradas nas bolachas nova-iorquinas, mas com um contexto 100 por cento português. A começar pelo nome de cada uma delas, sem esquecer o local onde são produzidas: a praia da Barra, em Ílhavo, de onde Carina Guerra é natural.

Foto Filhas da Mãe, sempre a crescer com novas receitas ADRIANO MIRANDA / PUBLICO

Apesar da sua curta existência – ainda nem completaram um ano –, as Filhas da Mãe não têm parado de conquistar fãs pelo país fora. Carina Guerra acredita que o sucesso se fica a dever, em grande medida, ao facto de ser extremamente exigente com os ingredientes. “Não usamos margarina, antes manteiga, e o chocolate é de muito boa qualidade”, exemplifica, acrescentando que também é briosa no que toca à frescura das suas bolachas. “Não as coloco à venda em qualquer sítio, porque quero que as pessoas as consumam frescas”, sustenta. É por essa mesma razão que as entregas só são feitas à sexta-feira, no mesmo dia em que as Filhas da Mãe saem do forno.

A lista de variedades disponíveis – são seis, no total – também não deverá variar muito, pelo menos no que diz respeito às quantidades. “Quero lançar novos sabores, mas quando entrarem, sairão outros. A ideia é ir tendo sempre novidades”, conta Carina, que vai conciliando este seu projecto com o trabalho, em regime freelancer, em edição de fotografia.

Foto Filhas da Mãe Cookies ADRIANO MIRANDA / PUBLICO

Vontade de experimentar não lhe falta e, sempre que é impelida a criar uma nova receita, começa a “fazer experiências, até chegar ao ponto” que pretende. Sempre com a ajuda do namorado, “a cobaia”, e da família e amigos, aos quais também pede uma avaliação rigorosa.

Sabores para todos os gostos

Com preços entre os 3 e os 3,20 euros a unidade, as Filhas da Mãe também estão disponíveis na versão “mini cookies” (bolachas mais pequenas e vendidas em pacotes de 150 gramas) e com preços entre os 3,50 e os 3,75 euros. Entre as preferidas da clientela está a Gordalhufa, que leva pepitas de chocolate negro e de leite, pedaços de avelã torrada e recheio de Nutella.

Já Maria-Vai-Com-As-Outras tem pepitas de chocolate negro e de leite e pedaços de noz torrada, enquanto a Pindérica tem pepitas de chocolate negro e de leite, toffee caseiro e pretzels.

A Gabarolas, por seu turno, é uma bolacha de cacau com pepitas de chocolate negro, recheio de manteiga de amendoim e flor de sal de Aveiro. Por último, a Arreliada é uma bolacha de limão com pepitas de chocolate branco e pedaços de merengue de limão e manjericão.

As encomendas podem ser feitas através do Instagram da marca.