Sétimo, um bar de praia que também é uma peça arquitectónica de Ílhavo

Aos que costumam frequentar a praia da Barra, em Ílhavo, o nome já dispensa apresentações. Quem chega pela primeira vez também não lhe fica indiferente, em especial pela sua forma circular, pouco usual num bar de praia. Os primeiros conhecem-lhe a história, que já vai com quase 40 anos. Os segundos rendem-se à sua vivência do presente, num calendário que não se fica pelos dias de Verão. Mais do que um bar e restaurante de praia, o Sétimo Beach Club também é uma peça arquitectónica digna de ser apreciada, por dentro e por fora. E acaba de ganhar um irmão, o Offshore, também ele carregado de memórias e estórias à beira-mar.