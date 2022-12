Sobre Carris. No fim de contas, quem manda é o ministro Pedro Nuno Santos ou a IP?

Há, neste país, uma empresa pública que gere 15 mil quilómetros de rodovia e 3,6 mil quilómetros de ferrovia. O gestor de infra-estruturas é um gigante com pés de barro… Um gigante que não consegue fazer concluir obras a tempo e que debita promessas ao ritmo das apresentações de Power Point. Um gigante que se apressa a justificar o que parece injustificável, mas que tem dificuldades em corrigir as falhas apresentadas após os acidentes que acontecem na rede.

Um gigante que ignora o discurso político favorável à ferrovia, porque, palavras fora, Coimbra ficará sem a estação central, o Vouga ficará com uma modernização low-cost e a Beira Alta vai continuar até sabe-se lá quando continua à espera do comboio na paragem do autocarro. No Douro, já não há "reabram-me porra" que valha a Barca d'Alva, e, a Oeste, a espera tornou-se tão longa que a população já nem se lembra que por ali existe comboio.

No meio de tudo isso existe um ministro que quer tirar veículos da estrada, mas que vai limitar o aumento das portagens nas auto-estradas em 2023. Enquanto isto, os operadores ferroviários continuam à espera da compensação devida pelo encerramento da Beira Alta.

Se hoje discutimos neste podcast quem manda mais: o ministro Pedro Nuno Santos ou a Infraestruturas de Portugal? Sabemos que, no fim, sem as obras prontas e com modernizações low cost à espreita, quem perde somos todos nós.

​Siga o programa Sobre Carris no Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud ou outras aplicações para podcasts.