P24. Ajudar a Ucrânia “não é caridade, mas um investimento na segurança global”. Análise à vista de Zelensky aos EUA

A discursar no Capitólio dos Estados Unidos, o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, apelou a uma união global para a paz e, mais uma vez, ao reforço do envio de armamento militar para Kiev. Neste P24 ouvimos a análise do director adjunto do PÚBLICO David Pontes.

