O Natal pode ser perigoso para os animais — eis ao que deves estar atento

O Natal é uma época maravilhosa para relaxar com família e amigos, tanto os de duas pernas como os de quatro patas. No entanto, também pode ser uma época assustadora e perigosa para os animais de estimação. Comida, presentes, decorações e até mesmo as visitas das nossas casas podem-se tornar ameaças. Normalmente, os veterinários consideram a época festiva como uma das mais movimentadas do ano.

Conhecer os perigos é fundamental. Mas também é importante que todos os que estão em casa saibam o que é seguro e o que não é para os animais de estimação da família. A prevenção é sempre melhor do que a cura.

Também se pode falar às visitas sobre etiqueta animal. Alguns animais podem ficar perturbados com as mudanças na rotina e ansiosos na presença de pessoas desconhecidas. Infelizmente, a pandemia agravou tudo isto. Deves estar especialmente atento se deixares cães sem supervisão perto de crianças enérgicas ou desconhecidas, tendo em conta que as mordidas são um risco sério. Ofereceres um espaço seguro e tranquilo ao teu animal pode ser importante para o protegeres a ele e às visitas.

Os alimentos são um problema particular. Uma iguaria saborosa para nós pode ser fatal para alguns animais, por isso tem cuidado em partilhares a tua comida com os teus. Alguns animais vão ser sensíveis mesmo a ligeiras alterações na dieta e podem mostrar sinais de desconforto e problemas digestivos.

Os cães tendem a ser menos discriminatórios nas suas escolhas alimentares do que os gatos. Isto significa que podem ser mais propensos a comer coisas que não devem, mas também se deve ser cuidadoso com os felinos.

A pancreatite é uma doença dolorosa e angustiante frequentemente observada em cães que ingeriram alimentos gordurosos, por isso evita dares restos de comida aos teus animais para reduzires este risco. Os ossos cozinhados também podem causar graves problemas, assim sendo certifica-te de que os teus animais não têm acesso aos contentores do lixo para roubar restos de comida.

Tartes, bolos-reis e os pudins estão cheios de uvas passas – que são tóxicas para os cães. As uvas, groselhas e sultanas (uvas passas brancas) também são perigosas para estes animais e estão presentes em muitas receitas festivas. Além disto, as nozes de macadâmia são um perigo para a sua saúde, causando vários sintomas, que incluem fraqueza, vómitos, rigidez e depressão. As restantes nozes e sementes podem causar asfixia.

O álcool também tem de ser limitado apenas ao consumo humano. Maçãs podres já causaram intoxicação alcoólica em cães, por isso mantém os resíduos alimentares e restos de comida fora do alcance. Massa de pão crua, queijo azul e enfeites de massa salgada também devem ser evitados, tendo em conta que contêm substâncias que podem causar doenças graves.

Na mesma linha, cebolas, alho e cebolinho contêm químicos tóxicos para gatos e cães – e cozinhá-los não os torna mais seguros. Por muito pequena que uma colher de molho de salva e cebola possa ser, pode causar problemas.

Os doces também não são mais seguros. O chocolate é uma preocupação importante, já que as festividades estão associadas a um risco elevado de intoxicação por este alimento. Mesmo os adoçantes artificiais, como o xilitol – que é normalmente utilizado em pastilhas elásticas – devem ser evitados.

Não são só os alimentos

Os papéis que embrulham doces e chocolates podem constituir um risco se forem ingeridos. Na verdade, os corpos estranhos são um problema comum para cães e gatos e é frequente ser necessário uma cirurgia de emergência. Se forem consumidos, brinquedos, presentes e decorações podem causar bloqueios e problemas intestinais.

Também deves estar atento aos perigos das plantas. As agulhas dos pinheiros de Natal podem enfiar-se nas patas, causando dor e infecção. Outras plantas festivas como a poinsétia (também conhecida como estrela-de-Natal), visco e bagas de azevinho são tóxicas se forem consumidas. Além disto, folhas, pétalas e pólen de lírios são especialmente perigosas para os gatos.

O anticongelante é outro perigo para os felinos, que podem ingerir pequenas quantidades potencialmente fatais. As temperaturas mais frias significam que o líquido é mais utilizado nos nossos veículos e podem ocorrer derrames. Por vezes, também pode estar em algumas decorações, como globos de neve, por isso deves evitar que os teus animais tenham acesso a isto.

De qualquer forma, sempre que achares que o teu animal de estimação comeu ou foi exposto a algo potencialmente perigoso, é melhor procurares a opinião de um veterinário o mais depressa possível. Se tivermos um pouco de cuidado durante a época festiva, podemos garantir que é um momento seguro e tranquilo para nós, para os nossos animais e para os veterinários.

Exclusivo P3/The Conversation

Jacqueline Boyd é professora catedrática de Ciência Animal na Universidade de Nottingham Trent, em Inglaterra