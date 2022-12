Câmara de Lisboa descreve rações para animais como donativo alimentar a refugiados

A Câmara Municipal de Lisboa vai votar nesta quarta-feira um donativo de 36 caixas de alimentos destinados a auxiliar “pessoas em situação de fragilidade e carência”. Só que este apoio oferecido por uma empresa é constituído por rações para animais.

A proposta 834/2022 do pelouro dos Direitos Humanos e Sociais é clara: “A Nestlé Portugal, Unipessoal, Lda, demostrou interesse em efectuar uma doação de produtos alimentares de primeira necessidade por forma a auxiliar as pessoas em situação de fragilidade e carência em virtude da complexa situação que motivou a sua deslocalização e estatuto de refugiado.”

É ainda escrito, na proposta assinada pela vereadora Sofia Athayde, que a empresa já “entregou recentemente nas instalações da Casa dos Direitos Sociais, os produtos identificados no Anexo I, no total de 38 (trinta e seis caixas) com artigos alimentares, com o valor de 1022,08 euros” para que “fossem postos à disposição e em benefício de todos os que deles necessitarem no mais curto espaço de tempo, antecipando decisão favorável de aceitação da presente doação, atendendo à natureza desta”.

Este donativo é feito no âmbito do “mecenato” e com fins humanitários”, merecendo, de acordo com a lei, de Benefícios Fiscais.

Em lugar algum é dito que se trata de alimentação para animais, mas quando se vai ver a descrição do produto que consta da proposta verifica-se que se trata de 36 caixas de comida para cães e gatos. Por exemplo, da doação constam, entre outras, doses de Lylys Kitchen adult dog lamb (lombo de galinha para cão adulto), ou Lylys Kitchen adult cat (comida para gato adulto).

Como a Nestlé explica no seu site na Internet a Lily’s Kitchen é “a alimentação autêntica preparada como os cães e os gatos merecem”.

O PÚBLICO pediu uma explicação ao executivo, mas até ao momento não obteve resposta.

As doações feitas à autarquia alfacinha, independentemente do valor, têm de se votadas em reunião de câmara, seguindo depois para o Departamento de Contabilidade para emissão e entrega da declaração do recebimento de donativo em espécie.