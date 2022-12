Tito perdeu-se num aeroporto da Bolívia. Caça ao gato já é viral

Não é a primeira vez que os animais se perdem em aeroportos e, desta vez, aconteceu na Bolívia. O gato Tito desapareceu no dia 8 de Dezembro, num voo entre Tarija e Santa Cruz, mas a companhia aérea Boliviana de Aviación (BoA) só se apercebeu que a caixa transportadora estava vazia quando o avião aterrou.

“Assim que cheguei a Santa Cruz e estava à espera da minha bagagem quase morri quando me entregaram a transportadora do meu gato vazia e sem sinal dele. Alguns minutos depois, apareceu um funcionário da BoA para me dizer que o tinham perdido em Tarija e nem sequer se dignaram a dizer-mo antes de voar”, conta Andrea Iturri, a dona do gato, citada pelo jornal Correo del Sur.

Quando o avião aterrou eram 2h e, segundo a dona, não havia nenhum funcionário a trabalhar no aeroporto. Ainda assim, a companhia aérea reportou o caso e as autoridades bolivianas mobilizaram uma equipa para encontrar o animal. Enquanto decorria a caça ao gato, Andrea lançou uma campanha nas redes sociais para o encontrar — o apelo já é viral.

"A Bolívia quer saber onde está o Tito", "Coitado do gato Tito, e que pena pela dona, percebe-se que está a sofrer", lê-se nalguns comentários, citados pela Folha de São Paulo. No Twitter repetem-se mensagens como esta e pedidos de ajuda para encontrar o animal.

A companhia aérea alega que o animal saiu da transportadora, mas a dona tem uma versão diferente e acredita que os funcionários perderam Tito em Tarija. Andrea ainda tentou que a companhia lhe desse um voo de regresso para procurar o gato, mas sem sucesso.

Vuelos atrasados siempre, pérdida de maletas y ahora a Boa se le pierden pasajeros?

Para algunos es solo un gato para Andre Iturre es un integrante muy querido de su familia



Tito DEBE aparecer pic.twitter.com/oOzrsq0nL1 — CookieArts | ?? Commission open ?? (@_CookieArts_) December 13, 2022

“A nossa equipa está em constante comunicação com a família para coordenar as buscas, e a fornecer informações actualizadas sobre o processo e resultados”, explicou a companhia, em comunicado.

Segundo a Autoridade Reguladora de Telecomunicações e Transportes (ATT), o caso será investigado se a companhia aérea boliviana tiver omitido protocolos para o transporte de animais de estimação.

O pedido de ajuda também chegou ao Governo que mandou colocar latas de atum, prato preferido deste gato, nas imediações do aeroporto Oriel Lea Plaza de Tarija na esperança de o encontrar. O Ministro das Obras Públicas e Transportes do país, Edgar Montaño, também pediu ajuda aos órgãos de controlo e tráfego aéreo, mas até agora não há sinal de Tito.