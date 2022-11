Fishtopher, o gato “triste e deprimido”, já foi adoptado

O abrigo norte-americano publicou fotografias do gato e recebeu “centenas de candidaturas para adopção” e uma fila à entrada no fim-de-semana. O felino tem 50 mil seguidores no Twitter e Instagram.

Os gatos, como diz o mito, têm sete vidas. Mas Fishtopher estava a desperdiçar as dele. O felino de cinco anos, que parece estar sempre “muito triste e deprimido”, estava à espera que alguém o adoptasse num abrigo de New Jersey.

O apelo, que se tornou viral – possivelmente por causa da expressão indiferente de Fishtopher – foi ouvido: um casal de Maryland foi buscar o “menino bochechudo” ao abrigo no fim-de-semana. “O FISHTOPHER SAIU DO EDIFÍCIO!”, anunciou no sábado o abrigo de Blackwood.

Os utilizadores das redes sociais têm seguido avidamente a história de Fishtopher desde que foi publicada no Twitter, no Dia de Acção de Graças, uma fotografia do perfil do gato para adopção. A imagem, que o mostra aparentemente rabugento, recebeu mais de 169 mil gostos.

O Homeward Bound Pet Adoption Center descreveu o gato doméstico, uma mistura de shorthair e bengal, como um “rapaz doce, tranquilo e descontraído”, mas disse que Fishtopher estava “mal-humorado no abrigo”. Só comia quando tinha companhia e parecia estar “com saudades da família”.

Os novos tutores de Fishtopher têm relatado as aventuras do gato nas redes sociais. O felino – que também é chamado “fishhy”, “mister fishster” e “bubby”, escreveram num tweet – tem mais de 50 mil seguidores no Twitter e Instagram.

Foto O gato foi adoptado no fim-de-semana por um casal de Maryland FISHTOPHER THE CAT

Embora o abrigo tenha dito que a “fama recente de Fishtopher” fez com que outros gatos fossem adoptados, a história deste felino também chamou a atenção para a situação dos animais nos abrigos dos EUA. Milhares são eutanasiados todos os anos quando não conseguem encontrar uma casa.

Alguns animais ficam virais nas redes sociais, muitas vezes por causa do aspecto ou da história, mas em “muitas zonas do país há mais animais de estimação do que casas adequadas”, realça a Sociedade Americana para a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA, na sigla inglesa).

O Fishtopher é um dos sortudos. No dia 24 de Novembro, a utilizadora do Twitter Molly Clarke publicou uma imagem do perfil do felino no Pet Finder, uma plataforma em que os abrigos podem fazer uma lista dos animais que estão para adopção, juntamente com uma fotografia do gato deitado e com um olhar desolado “Juro por Deus. Se um de vocês não for buscar o Fishtopher”, afirmou Clarke, oferecendo-se para pagar as taxas de adopção para qualquer pessoa que levasse o gato para casa.

“O Fishtopher adora ser um animal de estimação, e é um rapaz afectuoso”, escreveu o abrigo no perfil. “Ele nem sequer procura aparecer nas fotografias, mas gosta da ter as atenções viradas para ele e de festas no queixo. É um rapaz grande, não ias adorar apertar estas bochechas grandes? Ele adora enroscar-se nos braços, parece que isso o faz sentir seguro.”

Tanner Callahan, de 24 anos, candidatou-se para adoptar Fishtopher depois da companheira, Laura Folts, de 22 anos, lhe ter enviado o link do perfil do gato – embora inicialmente não fosse “uma coisa súper séria”, disse Folts ao The Washington Post no Twitter. “Tínhamos falado sobre o Tanner adoptar um gato ou cão desde que se mudou para a sua nova (e maior) casa, e eu tinha o hábito de lhe enviar animais bonitos como piada”, acrescentou. Callahan vive em Baltimore e Folts fora da cidade. O casal publicou no Twitter fotografias da viagem de regresso a casa com o animal.

O Homeward Bound Pet Adoption Center disse no sábado que recebeu “centenas de candidaturas de pessoas que queriam adoptar” e que “estavam à espera na fila nessa manhã” por Fishtopher. Folts escreveu no Twitter que o gato tem o vírus da imunodeficiência felina, ou FIV, que enfraquece o sistema imunitário destes animais e é semelhante ao vírus da imunodeficiência humana, ou HIV. No entanto, os gatos não transmitem FIV aos seres humanos.

A ASPCA estima que 530 mil gatos são eutanasiados todos os anos nos abrigos dos Estados Unidos, embora não exista uma base de dados nacional oficial que rastreie estes números. Os animais com doenças, incluindo FIV, ou deficiências podem ter mais dificuldade em encontrar uma casa.

Numa thread no Twitter sobre a viagem de Fishtopher, as pessoas publicaram fotografias de outros animais de estimação que precisavam de ser adoptados, incluindo uma gata do Oregon chamada Miss Nellie e um cão de New Jersey chamado Mac. Na publicação que celebrava a adopção do gato, o Homeward Bound Pet Adoption Center destacou que “centenas de outros gatinhos” estavam “desejosos que as pessoas viessem ao abrigo e ficassem na fila para o irem buscar”.

“Estamos emocionados com toda a atenção que ele [Fishtopher] recebeu e esperamos que isso faça com que as pessoas percebam que temos muitos cães e gatos maravilhosos para adopção que são tão muitas vezes ignorados”, revelou ao Insider a directora executiva da Homeward Bound, Lysa Boston.

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post