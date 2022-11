Flossie é a gata mais velha do mundo – tem quase 27 anos

O Guinness World Records tem um novo animal recordista e, desta vez, é uma gata. Flossie tem 26 anos e 329 dias e é a detentora do título de gato mais velho do mundo. Apesar da idade avançada – que corresponde a 120 anos humanos – e de ter problemas de visão e audição, a gata está bem de saúde.

Flossie foi encontrada perto do Hospital de Merseyside, em Liverpool, Inglaterra, em 1995, pelo primeiro dono, que acabou por morrer dez anos depois. Desde então, teve vários tutores: primeiro, a irmã do dono e, quando esta morreu, 14 anos depois, o filho, que ficou com a gata durante três anos.

Em Agosto de 2022, foi entregue à Cats Protection, uma associação de resgate e reabilitação de gatos no Reino Unido. “Não foi uma decisão fácil. Ele procurou-nos quando viu que era o melhor para a Flossie. A posse responsável de um gato é quando alguém pensa nas necessidades do animal acima dos seus sentimentos”, explicou ao Guinness Naomi Rosling, proprietária da instituição.

Para a organização, as probabilidades de a gata ser adoptada eram muito baixas. Além disto, a idade do animal foi uma surpresa para todos os voluntários. “Ficámos pasmados quando vimos que o registo veterinário da Flossie mostravam que ela tinha 27 anos”, afirmou Naomi Rosling, directora da instituição, citada pela CNN.

Segundo Naomi, a maioria dos adoptantes da organização prefere gatos mais jovens, mas Flossie foi uma excepção. Vicki Green adoptou-a. “Sempre quis dar aos gatos mais velhos uma vida confortável”, explicou, encorajando potenciais adoptantes de gatos a fazerem o mesmo.

“Eu sabia desde o início que a Flossie era uma gata especial, mas não imaginava que dividiria a minha casa com uma detentora do recorde mundial”, acrescentou.

A falta de visão da gata dificultou os primeiros dias com a nova dona. O animal miava alto “porque não conseguia ver no escuro”, conta Vicki, acrescentando que a gata também estava confusa com o novo ambiente. Agora já se adaptou.

“Ela é tão carinhosa e brincalhona, especialmente quando me lembro da idade dela. Estou imensamente orgulhosa por a Cats Protection me ter dado uma gata tão espantosa”, afirmou.

O título de gato mais velho do mundo pertencia a Crème Puff, que chegou aos 38 anos e três dias. Morreu a 6 de Agosto de 2005 no estado norte-americano do Texas.

O recorde de cão mais velho pertencia a Pebbles, uma cadela que morreu no dia 3 de Outubro com 22 anos. O título é agora de Gino Wolf, de 22 anos e dois meses.