O católico Biden escolhe um dos lados ao nomear um Kennedy para Irlanda do Norte

Ascendência católica e proximidade de Joe Kennedy III com Dublin não agradam aos partidos unionistas norte-irlandeses e a alguns membros da ala eurocéptica do Partido Conservador.

Joe Biden tinha prometido nomear um enviado especial dos Estados Unidos para a Irlanda do Norte e revelou a sua escolha na segunda-feira: trata-se de Joe Kennedy III, sobrinho-neto do 35.º Presidente norte-americano, John F. Kennedy (assassinado em 1963), neto do ex-procurador-geral Bob Kennedy, e antigo congressista democrata pelo estado do Massachusetts.