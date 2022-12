Messi volta a quebrar recordes: tem a fotografia com mais gostos no Instagram

O craque argentino tem três fotografias entre as dez mais populares do mundo.

Mais de 56 milhões de pessoas colocaram “gosto” numa fotografia de um ovo no Instagram, publicada em 2019. Era a fotografia mais popular daquela rede social, até a Argentina vencer o Mundial do Qatar. A publicação de Lionel Messi com o troféu do campeonato atingiu, nesta terça-feira, mais de 63 milhões de “gostos”, batendo todos os recordes.

Aliás, quebrar recordes e vencer títulos não é novidade para o craque argentino, detentor de sete bolas de ouro, dezenas de golos e assistências por clubes de futebol e agora também da fotografia com mais gostos de sempre no Instagram. Na imagem, mostra-se a segurar o troféu no estádio de Lusail durante os festejos do tricampeonato mundial da Argentina.

Na legenda, reage à conquista, agradecendo à família, a todos os que o apoiam e aos colegas de equipa da selecção argentina. “Sonhei tantas vezes com isto, quis tanto que ainda nem caí em mim, nem acredito”, escreveu. Nesta terça-feira já parece ter caído em si, ao publicar uma fotografia na cama com o troféu, passando a ideia de que terá dormido abraçado à estatueta.

A pintura de felicidade do popular futebolista, momentos depois da vitória, foi suficiente para ultrapassar o ovo publicado em 2019 pela World Record Egg, que conta com 56,9 milhões de gostos. A imagem foi publicada com o objectivo de quebrar o recorde na rede social e, quem sabe, um dia, até poderá voltar a ultrapassar Messi.

O campeão do mundo tem três publicações entre as mais populares do mundo, incluindo a montagem onde surge frente a frente com o português Cristiano Ronaldo, numa campanha da Louis Vuitton. Os dois, apelidados de “rivais”, parecem estar a jogar uma partida de xadrez. Afinal, Messi fez o xeque-mate e saiu vencedor no Qatar.

Ainda que Messi tenha o título da fotografia com mais gostos, é Ronaldo o número 1 do Instagram, com mais de 500 milhões de seguidores. O argentino fica-se pelos (generosos) 403 milhões.

As dez imagens com mais gostos no Instagram

1. Lionel Messi nos festejos do Mundial - 63,1 milhões

2. Fotografia de um ovo - 56,9 milhões

3. Messi e Cristiano Ronaldo a jogar xadrez - 42,1 milhões

4. Messi outra vez com o troféu do Mundial - 37 milhões

5. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez a anunciar a gravidez de gémeos - 32,6 milhões

6. Outra vez Messi e Ronaldo para a Louis Vuitton - 32,5 milhões

7. A despedida de Ronaldo ao Mundial do Qatar - 31,4 milhões

8. Anúncio da morte do rapper XXXTentacion - 30,4 milhões

9. Messi a celebrar a qualificação para a final do Mundial - 28,9 milhões

10. Casamento da cantora Ariana Grande - 26,3 milhões