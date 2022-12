Messi e Maradona: semelhantes no talento, distintos na personalidade

O facto de Messi ter conquistado o Mundial é a última semelhança que adquiriu em relação Maradona. E é mais uma de uma longa lista que aproxima as duas lendas do futebol argentino e mundial.

Recebendo a bola antes do meio-campo, junto à ala direita, o jogador ultrapassa dois adversários, um com técnica, outro na velocidade. Corre depois com a bola controlada e já próximo da área finta mais dois defesas, sempre com o pé esquerdo; o guarda-redes sai da baliza e o jogador ultrapassa-o sem esforço e remata para uma baliza deserta. São 10 os segundos que passam desde que recebe a bola até marcar o golo.