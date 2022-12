O abraço viral de Messi: afinal, não era a mãe, mas a cozinheira da selecção

Quando a Argentina se sagrou campeã do Mundial do Qatar, Lionel Messi correu a abraçar a equipa, o seleccionador Lionel Scaloni e, claro, a mulher Antonela Roccuzzo e os três filhos. Mas pouco depois há uma mulher a invadir o campo, a correr para o futebolista e a abraçá-lo. Pensou-se que seria a mãe de Messi, sabe-se agora que é Antonia Farías, a cozinheira da selecção da Argentina.

Todos creían que era la mamá de Messi, pero no. La de ese abrazo hermoso es Antonia, la cocinera de la Selección Argentina ????



A mãe, Celia María Cuccittini, também estava no estádio em Lusail, no Qatar, para aplaudir a conquista do sonho do filho, mas não foi ela a correr para o relvado para o abraçar, ao contrário do que circulava nas redes sociais. A mulher loira que abraça fervorosamente o craque é a responsável por alimentar a equipa sul-americana, avança a estação de televisão Todo Noticias (TN).

O abraço de Antonia Farías foi recebido com carinho por Messi, que a conhece há dez anos. A cozinheira, de 42 anos, acompanha a selecção para todo o lado e é ela quem melhor conhece os gostos de cada um dos jogadores. De acordo com o TN, o prato favorito dos campeões do mundo é bife à milanesa com molho à napolitana.

Foto Messi com Antonia DR

Tratada como uma “mãe” pelos jogadores, Farías gere a equipa de cozinheiros ao lado de Diego Iacovone, responsável pelos grelhados ─ ou não fosse a Argentina conhecida pelas suas carnes de qualidade.

Apesar de não ser responsável pelas decisões técnicas que possibilitaram a conquista do troféu, diz-se mesmo que Antonia é um talismã da equipa. Já esteve presente em todas as grandes conquistas, como na final da Copa América, no Brasil, em 2021, na Finalíssima, em Londres, e agora no Qatar. Só mais uma mulher priva de tão perto com a equipa: Verónica Miele, responsável pelo marketing.

Foto Messi abraça a Mãe, Celia María Cuccittini REUTERS/Paul Childs

O vídeo do abraço tornou-se viral e são milhares os comentários sobre o tema, sobretudo depois de se saber que, afinal, a mulher em causa é a cozinheira do plantel. “Para o Messi a abraçar assim, esta senhora deve cozinhar como os deuses”, comenta, com humor, um utilizador. E outro concorda: “Que [boas] milanesas deve fazer… a par das milanesas da mais talentosa das avós.”

Na manhã desta terça-feira, o craque partilhou uma fotografia nas redes sociais onde se mostra na cama com o troféu do Mundial. "Bom dia", escreveu na legenda, com humor, dando a entender que teria dormido com a estatueta. A equipa chegou à Argentina e foi recebida em festejos, depois de vencer o campeonato do mundo frente à França, no domingo, 18 de Dezembro.