Argentina com feriado e em delírio celebra título Mundial

A comitiva argentina chegou na última madrugada ao país sul-americano e as celebrações da conquista do Mundial não mostram sinais de pararem.

Apoteótico – assim se pode caracterizar a recepção que milhões de adeptos argentinos estão a fazer à selecção que, no passado dia 18, venceu a França nos penáltis para se coroar pela terceira vez na sua história campeã do mundo de futebol.

Quando o avião com a comitiva argentina chegou ao Aeroporto Internacional de Ezeiza, em Buenos Aires, às 2h23 locais (5h23 em Lisboa), já havia uma multidão à sua espera e foi recebido com jactos de água, como homenagem dos funcionários do aeroporto.

Depois, os jogadores saíram do avião e entraram num autocarro aberto que começou a avançar lentamente em direcção à Associação de Futebol Argentina (AFA), onde a comitiva descansou durante algumas horas.

A viagem, contudo, teve alguns percalços como quando alguns jogadores (incluindo o capitão da equipa Lionel Messi) se sentaram numa zona elevada do veículo e foram surpreendidos por um cabo que quase os atingiu. Os jogadores desviaram-se rapidamente, mas o médio Leandro Paredes ainda perdeu o seu chapéu.

Depois da noite, Lionel Messi (autor de sete golos no Mundial 2022), publicou uma fotografia sua a dormir com o troféu nas suas redes sociais, que rapidamente se tornou viral.

O astro argentino também bateu um recorde na rede social Instagram, sendo agora a sua publicação a festejar a conquista do Mundial, feita pouco depois da mesma, aquela com mais “gostos” de sempre na história da plataforma.

Para além de este ser o primeiro Mundial que a Argentina conquista desde 1986, os argentinos ganharam mais motivos para celebrar quando o presidente do país, Alberto Fernández, decretou um feriado nacional para o dia de hoje.

No entanto, os festejos não têm corrido como planeado, tendo o percurso do autocarro com a selecção sido alterado. Por isso, uma visita ao conhecido Obelisco de Buenos Aires (onde a selecção já marcara presença quando vencera a Copa América de 2021), foi cancelada, o que fez com que as pessoas se deslocassem para a auto-estrada 25 de Maio.