Morreu Evaristo Cardoso, o senhor Solar dos Presuntos

Aos 80 anos, “partiu metade da alma do Solar”, casa de culto em Lisboa desde 1974. Era o “Evaristo de Monção, o Evaristo do Solar, o Evaristo da Graça, o Evaristo do Lila”, um anfitrião.

O criador do Solar dos Presuntos, casa marcante das Portas de Santo Antão, em Lisboa, morreu esta terça-feira. Evaristo Álvaro Cardoso tinha 80 anos e, este ano, no seu aniversário, tinha sido agraciado com o grau de Comendador da Ordem do Mérito Empresarial Comercial pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

"É com enorme tristeza que informamos os nossos amigos de que hoje partiu metade da alma do Solar", escreve a família numa publicação no Facebook.

"Morreu o Evaristo de Monção, o Evaristo do Solar, o Evaristo da Graça, o Evaristo do Lila. Morreu o Evaristo, um amigo vosso, que viveu para vos servir", refere-se com emoção.

De portas abertas desde 30 de Outubro de 1974, o Solar dos Presuntos continua a ser uma casa de culto, desde sempre um "templo" onde se preserva a "grande tradição da cozinha minhota", como se resume o local.

Com um "percurso empreendedor e persistente, ao longo dos anos, no sector da restauração", o restaurante foi fundado por Evaristo e a sua mulher, Graça, e o irmão, Manuel. Hoje em dia, é gerido pelo filho, Pedro.

Muito jovem, Evaristo Cardoso foi também cozinheiro da selecção nacional. Tinha 21 anos quando se "estreou" na tarefa e "dedicou duas décadas da sua vida à Selecção Nacional", destaca em comunicado a Federação Portuguesa de Futebol (FPF). "Desde então, acompanhou a Equipa das Quinas integrado na comitiva nacional nas deslocações ao estrangeiro, fazendo com que a Selecção nunca deixasse de se sentir em casa", diz Fernando Gomes, presidente da FPF. ​"Um verdadeiro mestre de sabores" e uma "personalidade ímpar da restauração portuguesa e homem ligado ao futebol pela arte da cozinha, mas não só", sublinha-se.

Foto Evaristo e Graça Cardoso Solar dos Presuntos

Quase com meio século, o Solar foi alvo de uma profunda remodelação recentemente, tendo reaberto no local de sempre há ano e meio. Evaristo e Graça foram também homenageados com um mural criado pelo artista Vhils.

O velório de Evaristo Álvaro Cardoso decorre esta terça, após as 19h, na Igreja de São José, em Lisboa. A missa decorrerá amanhã às 11h, seguindo o corpo para a sua terra natal, Monção, onde se realizará o funeral.

"Hoje choramos com a alegria de saber que contámos com ele ao nosso lado até ao fim e que uma grande parte do senhor Evaristo ficará para sempre na mesa do canto, a olhar por todos nós", refere a família.

O Solar, que se mistura com a história familiar, "estará encerrado hoje à noite e amanhã".