Ex-juiz Rui Rangel e Luís Filipe Vieira vão a julgamento no caso Lex

Supremo Tribunal de Justiça considera haver indícios suficientes do cometimento de crimes por parte de todos os arguidos, incluindo o ex-presidente do Tribunal da Relação de Lisboa Vaz das Neves.

O ex-juiz Rui Rangel, que durante anos levou uma vida de luxo muito acima das suas possibilidades, vai ser julgado por corrupção e vários outros crimes de colarinho branco, decidiu o Supremo Tribunal de Justiça esta sexta-feira.

Remetido para julgamento foram igualmente o ex-presidente do Benfica Luís Filipe Vieira - que recorreu ao magistrado para tentar acelerar um processo judicial a correr no Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra relativo à cobrança de 1,6 milhões de IRS que lhe tinha sido feita indevidamente pelas Finanças - e o antigo presidente do Tribunal da Relação de Lisboa Luís Vaz das Neves, suspeito de ter ordenado a distribuição manual de vários processos para que fossem parar às mãos de determinados juízes, como Rui Rangel.

Todos os 17 arguidos do processo que deu origem à Operação Lex irão a julgamento.

Enquanto exerceu funções no Tribunal da Relação de Lisboa como desembargador, Rui Rangel terá vendido a terceiros a sua influência em processos judiciais, quer proferindo decisões favoráveis a quem lhe pagava quer influenciando decisões de outros magistrados. Além disso, segundo o Ministério Público acumulou com a magistratura actividades que lhe estavam vedadas por lei por ser juiz, da angariação imobiliária à consultoria jurídica.

Ainda assim, o dinheiro que arrecadava com estas actividades paralelas e que lhe estavam vedadas parecia quase nunca ser suficiente para cobrir as despesas. Senhorios de algumas das casas onde morou, operadoras de telemóveis e outros fornecedores de serviços viram várias vezes o juiz acumular-lhes dívidas. Num dos casos Rui Rangel viu-se mesmo na iminência de ser despejado.

Apartamentos, carro e outras despesas

Entre 2012 e 2018 habitou consecutivamente em três apartamentos em Lisboa. E se a renda do primeiro deles lhe levava 75% do vencimento, que na altura não ultrapassava os 3100 euros mensais, já o segundo, situado na Avenida Infante Santo, no bairro da Lapa, ultrapassava o seu salário: alugou-o por 3500 euros. Se juntarmos a isto as prestações do BMW X6 que conduzia, os colégios dos filhos e outras despesas sumptuárias é fácil concluir que o salário de magistrado era claramente insuficiente.

Um almoço para 30 pessoas na Estalagem do Farol, em Cascais, custou-lhe por exemplo perto de 19 mil euros. Outras despesas consideradas “incomportáveis para a bolsa do juiz nacional” incluem um colchão com sommier e cabeceira comprado por 5200 euros e uma conta do El Corte Inglés de nove mil, com entrega da mercadoria em casa.

Para ficar com tempo livre para as actividades paralelas, Rui Rangel entregou a elaboração de dezenas e dezenas de sentenças à sua mulher, a também juíza Fátima Galante, com quem já há muito não vivia. Por forma a esconder a origem ilícita de muitos dos seus rendimentos, diz ainda a acusação, o magistrado recorria quer às namoradas, a quem pagava muitas despesas, quer a amigos que lhe guardavam o dinheiro e lhe faziam pagamentos, por forma a que algumas das somas que lhe eram pagas pelos favores que concedia não passassem pelas suas contas bancárias. Seria o caso do advogado José Santos Martins, que por seu turno recorreu a um filho e a um enteado para fazer circular o dinheiro sujo e para fazer pagamentos de despesas que eram de Rangel ou das suas namoradas

O principal arguido da Operação Lex não tinha nada a ver com o processo tributário de Luís Filipe Vieira. Mas tinha sido frequentemente agraciado pelo Benfica com convites para a bancada presidencial para assistir aos jogos e com viagens e estadia paga quando estes desafios se desenrolavam no estrangeiro. Para o juiz conselheiro Sénio Alves, que remeteu os arguidos para julgamento, estas ofertas não eram feitas de forma desinteressada pelos então dirigentes do Benfica, nomeadamente Luís Filipe Vieira, e sim por Rangel poder exercer a sua influência mesmo em tribunais onde nunca trabalhara, como o de Sintra. De resto, o magistrado chegou a prometer ao dirigente desportivo interceder por ele.

“A ver se aperto com o Rangel, a ver se a gente resolve aquela merda agora ou carago”, foi apanhado Vieira a dizer ao telefone ao Jorge Barroso, um advogado próximo de ambos, na Primavera de 2017, altura em que sugeriu ao desembargador ir com ele ao Tribunal de Sintra.