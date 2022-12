Os fundos que nos afundam

Começo com um esclarecimento. Na semana passada, referi a Operação Teia, no âmbito da qual Miguel Alves foi constituído arguido. No centro dessa teia, está a empresa Make it Happen, propriedade de Manuela Couto, esposa do histórico socialista Joaquim Couto, alegadamente beneficiada pelo ex-secretário de Estado. A notícia do Observador na qual me baseei referia outros autarcas da região Norte (Felgueiras, Fafe, Póvoa de Varzim e São João da Madeira) que constam dos autos da operação por ter havido contactos suspeitos, por parte de Joaquim Couto, presumivelmente procurando promover os serviços da Make it Happen. Por lapso meu, os “contactos” apareceram no texto como “contratos”, o que coloca em causa a honestidade dos autarcas que foram contactados, mas que não contrataram. Fica a correção e o devido pedido de desculpas aos presidentes de câmara em causa.