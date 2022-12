Polícia Judiciária detém mãe de criança de três anos morta por causa de uma dívida

Também foi detido o familiar do casal que já estava em prisão preventiva por suspeita do homicídio.

A mãe de Jéssica, a criança morta em Setúbal em Junho passado, foi detida nesta quinta-feira pela Polícia Judiciária, noticiou a CNN Portugal e confirmou o PÚBLICO junto de fonte policial. Em causa está o caso da menina de três anos que terá sido agredida com violência na cabeça pela mulher a quem a sua mãe, de 37 anos, recorreu para lhe fazer rezas destinadas a melhorar o relacionamento com o companheiro.

De acordo com fonte da PJ, a progenitora foi detida por suspeita de que terá permitido a exposição da criança a uma situação de perigo, sendo por isso, nesse contexto, suspeita do crime de homicídio qualificado em co-autoria.

De acordo com um comunicado que a PJ enviou na manhã desta quinta-feira, foi ainda detido um homem de 28 anos, que será familiar do casal de alegados raptores e da filha destes. Estes últimos estão em prisão preventiva indiciados pelo homicídio qualificado da menor que não resistiu à tortura que terá ocorrido como alegada vingança devido a uma dívida que mãe tinha com eles.

Os dois detidos vão ser entretanto apresentados a um juiz de instrução criminal que irá decidir as medidas de coacção a que ficarão sujeitos enquanto esperam pelo desenrolar do restante inquérito e pelo julgamento.

“A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, no cumprimento de mandados de detenção emitidos pela autoridade judiciária competente – DIAP de Setúbal, deteve, fora de flagrante delito, de duas pessoas, suspeitas de estarem relacionados com a morte de uma criança de 3 anos de idade, ocorrida no passado mês de Junho, na cidade de Setúbal, quando se encontrava aos cuidados da sua suposta ‘ama’”, diz a Judiciária em comunicado.

Segundo fonte da investigação, a mãe da menina terá pago a esta mulher um valor combinado para que lhe prestasse serviços de bruxaria. Mas como a suspeita queria mais dinheiro, tentou convencê-la de que eram necessárias mais sessões além da primeira. Como a mãe da criança não pagava, convenceu-a a ir a sua casa no passado dia 15 de Junho, para falarem. E ter-lhe-á dito que levasse consigo Jéssica, porque tinha uma neta também com três anos e assim podiam brincar juntas um bocado. Também lhe pediu roupa para a neta.

Nesse dia abriu a porta de casa a mãe e filha. Mas enquanto a criança entrava barrou a passagem à progenitora, que deixou à porta: se não lhe entregasse várias centenas de euros não voltava a ver a filha tão cedo. “Se fores à polícia a tua filha é que vai pagar”, ter-lhe-á dito.