Criança de três anos terá sido agredida na cabeça. Jessica morreu por causa de pagamento que não chegava a mil euros

Mãe de Jessica contratou serviços de mulher para lhe fazer “rezas” que melhorassem relacionamento com companheiro. Mas esta sequestrou-lhe a filha para lhe extorquir mais dinheiro.

A menina de três anos morta em Setúbal, Jéssica, terá sido agredida com violência na cabeça pela mulher a quem a sua mãe recorreu para lhe fazer rezas destinadas a melhorar o relacionamento com o companheiro. Neste momento, ainda não é porém claro se foi mesmo esta “bruxa” ou os familiares com quem ela morava, o marido e a filha, a maltratar a criança até ao limite.

Embora ainda não sejam todos conhecidos, os contornos do caso passado na zona histórica de Setúbal começam a delinear-se. Segundo fonte da investigação, a mãe da menina terá pago a esta mulher um valor combinado para que lhe prestasse serviços de bruxaria. Mas como a suspeita queria mais dinheiro, tentou convencê-la de que eram necessárias mais sessões além da primeira. Como a mãe da criança não pagava, convenceu-a a ir a sua casa no passado dia 15 de Junho, para falarem. E ter-lhe-á dito que levasse consigo Jéssica, porque tinha uma neta também com três anos e assim podiam brincar juntas um bocado. Também lhe pediu roupa para a neta.

Nesse dia abriu a porta de casa a mãe e filha. Mas enquanto a criança entrava barrou a passagem à progenitora, que deixou à porta: se não lhe entregasse várias centenas de euros não voltava a ver a filha tão cedo. “Se fores à polícia a tua filha é que vai pagar”, ter-lhe-á dito.

Os juros da suposta dívida iam aumentando à medida que passavam os dias. A mãe foi-se embora para casa e não terá contado nada a ninguém, nem ao companheiro, atemorizada com o que podia suceder a Jéssica, conta fonte da Polícia Judiciária. Durante os telefonemas que ia recebendo da sequestradora a pressioná-la para arranjar o dinheiro ouvia gritos infantis em ruído de fundo. Seriam da filha ou da outra criança? Não conseguia perceber.

Nunca pagou este valor que lhe exigiam, um pouco menos de mil euros. Ao quinto dia novo telefonema: queriam devolver-lhe a menina, mas num encontro na rua. Jéssica tinha sido vestida de forma a encobrir os maus tratos, e também lhe tinham posto uns óculos para disfarçar as lesões no nariz. Disseram-lhe que a filha dormia – quando, na realidade, estava desfalecida. E que tinha caído de uma cadeira. Mas se se atrevesse a ir com ela ao hospital ou à polícia matavam-na, a ela e ao resto da família.

A mãe levou Jéssica para casa e acabou por se aperceber de que havia algo errado no suposto sono. Chamou o INEM, mas era demasiado tarde para a salvar.