A próxima edição do GUIdance quer abraçar “todas as diferenças dos corpos” (e traz Akram Khan)

Os espectáculos BAqUE, da artista trans, não binária, Gaya de Medeiros, Carcaça, de Marco da Silva Ferreira, Jungle Book reimagined, da Akram Khan Company, e Beautiful People, Blasons e Doesdicon, que unem, respectivamente, os coreógrafos Rui Horta, François Chaignaud e Tânia Carvalho à companhia Dançando Com a Diferença, são alguns dos destaques da 12.ª edição do GUIdance – Festival Internacional de Dança Contemporânea de Guimarães, que no próximo ano reflectirá, através da transformação dos corpos, questões de género, de identidade, e de relação entre o humano e a natureza.

Depois da atmosfera de "escuridão e incerteza" que marcou a última edição do festival, ainda na ressaca da pandemia, a retenção dos corpos” dará lugar a uma exploração das “transformações que estão a ser operadas na sociedade do ponto de vista local, nacional e internacional”, pondo em palco “todas as diferenças”, adiantou esta quarta-feira Rui Torrinha, director artístico do festival que decorrerá entre os dias 2 e 11 de Fevereiro no Centro Cultural Vila Flor (CCVF), no Centro Internacional de Artes José de Guimarães (CIAJG) e no Teatro Jordão, que no próximo ano se juntará, pela primeira vez, ao certame.

O primeiro sinal desse espírito de “transcendência, transformação e transmissão das experiências” que transita da 11.ª para a 12.ª edição do GUIdance estará inscrito em BAqUE, de Gaya de Medeiros, bailarina e coreógrafa trans, não binária, nascida no Brasil e actualmente a morar em Lisboa. A mais recente criação da artista, que terá a sua estreia já esta quinta-feira no Teatro do Bairro Alto, coloca em palco cinco pessoas trans, de diferentes disciplinas artísticas, para celebrar “um ritual de afectos e fábulas”. “O espectáculo nasce da seguinte pergunta: que tipo de euforia e celebração habita esta nossa identidade?”, explicou a artista por videoconferência. A peça abre o festival, subindo ao palco do CCVF a 2 de Fevereiro.

Sob o mote desta edição – “natureza, trans formação e outras práticas sensíveis: a felicidade que nos aguarda” –, o GUIdance propõe ainda o encontro com o trabalho da companhia Dançando Com a Diferença, que tem como vocação a inclusão de pessoas com e sem deficiência na dança contemporânea. As peças que para ela criaram os coreógrafos François Chaignaud e Tânia Carvalho, no díptico Blasons/Doesdicon, e Rui Horta, em Beautiful People, subirão ao palco do Teatro Jordão nos dias 3 e 9 de Fevereiro, respectivamente.

Henrique Amoedo, que fundou a companhia em 20o1, recordou, também por videoconferência, que a Dançando com a Diferença nasceu para provar que as “pessoas com deficiência podem dançar, não apenas no âmbito terapêutico, mas também no palco”. O director ressalvou ainda que os espectáculos que a companhia levará ao festival de Guimarães são testemunho do “acervo de diferentes timings de aprendizagem e de técnicas” acumulado ao longo destes 21 anos.

O alinhamento do festival, que contará com dez espectáculos, quatro dos quais em estreia nacional, passa também pela mais recente criação do coreógrafo Marco da Silva Ferreira, Carcaça (CCVF, 8 de Fevereiro), onde são desconstruídas as “concepções de identidade colectiva, memória e cristalização cultural”, conforme escreveu o PÚBLICO em Outubro, a propósito da estreia do espectáculo no Porto.

O GUIdance fechará com a “convicção profunda de que há resolução para a humanidade, nem que seja pelo regresso à relação com a natureza”, adiantou Rui Torrinha, apresentando Jungle Book reimagined, em que o aclamado Akram Khan parte do clássico O Livro da Selva, de Rudyard Kipling, para reinventar a viagem de Mogli através dos olhos de um refugiado climático. Caberá ao espectáculo do coreógrafo britânico, que regressa ao festival depois das aparições de 2016 e 2020, encerrar o programa a 11 de Fevereiro, no CCVF.

Pelo meio, serão ainda apresentados três espectáculos ao abrigo da Aerowaves, plataforma internacional que mapeia o trabalho de artistas emergentes na área da dança e da qual a Oficina, cooperativa que organiza o GUIdance, faz parte. Some choreographies, do italiano Jacopo Jenna, e Gran Bolero, de Jesús Rubio Gamo, sobem ao palco a 4 de Fevereiro, enquanto Soirée d’études, do belga Cassiel Gaube, será mostrado a 10 de Fevereiro.

Silent Disco, da companhia Teatro meia volta e depois à esquerda quando eu disser, no dia 4, e O Elefante no Meio da Sala, de Vânia Doutel Vaz, no dia 11, compõem o restante programa.

Além dos espectáculos, o GUIdance propõe ainda actividades paralelas como conversas pós-apresentações, masterclasses, debates, oficinas, exposições e visitas de artistas a escolas básicas e secundárias do concelho.