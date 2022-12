Nas férias, apague ecrãs. Estudo associa tempo no ecrã à POC pré-adolescente

As férias de Natal dos pré-adolescentes estão prestes a começar. Entre os dias 16 e 22 de Dezembro, dependendo se a escola tem o calendário escolar dividido em três períodos ou dois semestres, as escolas fecham e os miúdos vão passar dias a fio em casa. E os ecrãs poderão ser a primeira coisa a ligarem. Mas um novo estudo aponta para a necessidade de se controlar o tempo que os mais novos passam diante dos ecrãs.

Um novo estudo, publicado nesta segunda-feira no Journal of Adolescent Health sugere que por cada hora passada em videojogos a probabilidade de desenvolver perturbação obsessivo-compulsiva (POC) ao longo de um período de dois anos aumenta 13%; assistir a vídeos incrementa a mesma consequência em 11% a cada hora.

A investigação norte-americana, liderada pela Universidade da Califórnia São Francisco (UCSF), avisa que “as crianças que passam tempo excessivo a brincar com videojogos relatam sentir a necessidade de jogar cada vez mais e de se sentirem incapazes de parar, apesar de tentarem”.

Há dois anos, os investigadores questionaram 9204 pré-adolescentes, entre os 9 e os 10 anos, perguntando-lhes quanto tempo passavam à frente de ecrãs. A média apurada foi de 3,9 horas por dia, excluindo o tempo para fins educativos.

Dois anos depois, a equipa inquiriu os pais ou outros cuidadores principais sobre os sintomas e diagnósticos de POC e concluíram que 4,4% dos pré-adolescentes tinham desenvolvido uma perturbação obsessivo-compulsiva, dado que cruzaram com o tempo passado ao ecrã, o qual, observaram, duplicou durante o período de pandemia de covid-19.

"Embora o tempo de ecrã possa ter benefícios importantes como a educação e o aumento da socialização, os pais devem estar conscientes dos riscos potenciais, especialmente para a saúde mental", declara Jason Nagata, autor principal do estudo, citado pelo Journal of Adolescent Health. "As famílias podem desenvolver um plano de utilização de dispositivos que poderia incluir horários sem ecrã, inclusive antes de se deitarem."

Mais ecrãs, maior obsessão

“Pensamentos intrusivos sobre o conteúdo de jogos de vídeo podem evoluir para obsessões ou compulsões”, explica o médico Jason Nagata, que é também professor assistente de pediatria na UCSF.

No caso dos vídeos publicados online, o estudioso refere que também é possível observar um comportamento compulsivo, notando que tanto os algoritmos como os anúncios exibidos à medida, têm o potencial para piorar o problema. "Os vícios do ecrã estão associados à compulsão e à perda do controlo comportamental, que são sintomas centrais da POC", sublinha.

Classificada como uma doença mental, a POC tem como sintomas obsessões recorrentes (pensamentos indesejados e incontroláveis) e comportamentos que são repetidos de forma compulsiva. No entanto, para que seja diagnosticada é preciso que os sintomas afectem a vida da pessoa, que, muitas vezes, se sente incapaz até de sair de casa.

Esta não é a primeira vez que uma investigação relaciona o uso dos ecrãs com problemas de saúde mental nos mais novos. Há um ano, uma investigação no Canadá encontrou uma associação entre níveis mais elevados de utilização de ecrãs — para estudar, jogar ou ver séries e filmes — e o agravamento de sintomas de saúde mental, irritabilidade, ansiedade e hiperactividade. As conclusões foram publicadas na revista académica Journal of the American Medical Association (JAMA).