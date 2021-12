Mais tempo de ecrã associado a mais ansiedade e desatenção em crianças

Desde o começo da pandemia da covid-19 que muitas crianças estão a passar mais horas a olhar para telemóveis, consolas e televisores. Uma investigação recente no Canadá encontrou uma associação entre níveis mais elevados de utilização de ecrãs — para estudar, jogar ou ver séries e filmes — e o agravamento de sintomas de saúde mental, irritabilidade, ansiedade e hiperactividade. As conclusões foram publicadas esta semana na revista académica Journal of the American Medical Association (JAMA).