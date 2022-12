Arctic Monkeys juntam-se ao cartaz do Nos Alive

Banda britânica actuará no segundo dia do festival, a 15 de Julho.

Os Arctic Monkeys são a mais recente confirmação no cartaz Nos Alive, que nas últimas duas semanas tem vindo a ser revelado a conta-gotas. O grupo britânico actuará no segundo dia da 15.ª edição do festival, a 7 de Julho.

Tal como na sua mais recente passagem por Portugal (actuaram em Setembro na primeira edição do Meo Kalorama), a banda de Alex Turner apresentará o seu último álbum, The Car, editado este ano.

Multipremiados, os Arctic Monkeys acumulam em média 6,5 ​​milhões de streams todos os dias, lembra a organização do Nos Alive no comunicado desta manhã, graças a sucessos como Do I wanna know.

Para a sua 15.ª edição o Nos Alive conta já com nomes como Angel Olsen, IDLES, Lizzo, Men I Trust, Red Hot Chili Peppers, Sam Smith, Sylvan Esso, Tash Sultana e The Black Keys.