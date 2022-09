O profissionalismo dos Arctic Monkeys vingou no segundo dia do Meo Kalorama

A banda de Alex Turner ofereceu um repertório repleto de sucessos — e que passou por todos os discos do grupo — a 40 mil pessoas que estavam desejosas de ver os britânicos. O festival termina este sábado, com um alinhamento encabeçado por Nick Cave and the Bad Seeds.

Teríamos sido ingénuos se tivéssemos imaginado um cenário diferente. No segundo dia do Meo Kalorama, havia uma banda que as pessoas queriam ver mais do que qualquer outra. Falamos, claro, dos Arctic Monkeys, que já não vinham a Portugal há quatro anos. Se o concerto que deram no Nos Alive no Verão de 2018 dividiu ligeiramente o público, com as canções do então recém-lançado Tranquility Base Hotel & Casino a serem recebidas com alguma indiferença, o espectáculo desta sexta-feira foi diferente, tendo sido aplaudido quase do início ao fim pelas cerca de 40 mil pessoas (contas da organização) que encheram o recinto para ver os britânicos.