Armandinho e Yamandu, dois virtuosos juntos num concerto único em Coimbra

Armandinho Macedo e Yamandu Costa, dois virtuosos instrumentistas brasileiros, actuam esta terça-feira em Coimbra, no Ciclo de Música Orphika. No TAGV, às 21h30.

Um mês depois de se ter apresentado em Coimbra com o projecto Brazil Afro Symphonic, o guitarrista e compositor brasileiro Armandinho Macedo volta a actuar na mesma cidade, agora em duo com um outro virtuoso da música brasileira, Yamandu Costa. Integrado, tal como o anterior, no Ciclo de Música Orphika da Universidade de Coimbra, o concerto que une a guitarra baiana de Armandinho ao violão de sete cordas de Yamandu realiza-se esta terça-feira no Teatro Académico de Gil Vicente (TAGV), às 21h30. No alinhamento, segundo os promotores do espectáculo, estarão temas como Bahia e Grêmio e A Nossa, compostos em parceria por ambos, Apanhei-te cavaquinho, de Ernesto Nazareth, ou a Marcha Turca de Mozart, entre outros.

Na primeira parte, actuará o cantor de Coimbra Francisco Costa, com Ni Ferreirinha (baixo), Ricardo J. Dias (acordeão e piano), Luís Barroso (guitarra portuguesa), Tiago Anjinho (violoncelo), Luis C. Santos (viola) e Amadeu Magalhães (vários instrumentos populares).

Nascido em Salvador da Bahia, em 22 de Maio de 1953, Armandinho Macedo é filho de Osmar Macedo (1923-1997), que junto com Dodô foi o inventor do Trio Eléctrico baiano. Tornado referência, tal como o seu pai, do Carnaval da Bahia, Armandinho Macedo também inventou um instrumento, que baptizou como guitarra baiana, e foi um dos fundadores, em 1977, do histórico grupo A Cor do Som, que actuou em Agosto deste ano em Cascais, num concerto único.

Quanto a Yamandu Costa, nascido em 24 de Janeiro de 1980 em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, tem uma invejável carreira internacional, tendo actuado por diversas vezes em Portugal, onde agora reside (em Lisboa). Músico e compositor, virtuoso no violão de sete cordas, tem vários discos gravados em nome próprio e trabalha em inúmeros projectos com outros músicos, como o trio Caminantes, onde juntou o seu violão à guitarra portuguesa de Luís Guerreiro e ao bandoneón de Martín Sued, ou o dueto com o seu conterrâneo Renato Borghetti (na gaita-ponto, instrumento semelhante ao acordeão), espectáculos que correram também palcos portugueses.

A parceria entre Yamandu e Armandinho já é antiga, vem de 2001. Este ano, apresentaram-se juntos várias vezes no Brasil (uma das quais com Renato Borghetti) e fora dele. O encontro mais recente ocorreu a 29 de Julho deste ano, quando actuaram em Roma, na Casa del Jazz.