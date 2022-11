Francisco Costa quer adaptar a matriz do canto de Coimbra aos dias de hoje

Depois de João Farinha se ter lançado a solo, eis que uma outra voz dos conimbricenses Fado ao Centro assoma à ribalta com um disco e um espectáculo: Francisco Costa. O seu disco, Retomar Coimbra, foi lançado em finais de Setembro, e o espectáculo, a que ele deu o título de Imperfeito, estreia-se esta sexta-feira, às 21h30, no Grande Auditório do Convento de São Francisco. “Vai ter muita coisa nova, não só o disco”, diz o cantor ao PÚBLICO. “É, no fundo, um ponto de partida. O nosso intuito é dar um mote para um futuro lançamento internacional deste trabalho.”