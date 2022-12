O Kanazawa de Paulo Morais recebeu uma estrela Michelin justa e tirada a ferros

É piada recorrente no Douro dizer-se que se Deus descesse ao Pinhão para perceber o vinho do Porto regressaria ao céu ainda mais ignorante e confuso (nós cá acreditamos que não é sequer piada). Quando, na semana passada, alguém, a olhar para o telemóvel, nos anunciou que o Kanazawa de Paulo Morais acabava de ganhar uma estrela Michelin, a nossa primeira reacção foi naquele modo de “Ok, está bem, deixa-te de tretas, diz lá que migalhas nos calharam?” E foi já com o telemóvel alheio em frente aos nossos olhos que confirmámos a veracidade da notícia. À alegria (foi mesmo a melhor notícia desta edição do Guia Michelin), ocorreu-nos de imediato que a tal piada do Douro e do vinho do Porto assenta na perfeição ao enigmático modo de trabalhar dos senhores do Guia Michelin (edição ibérica governada a partir de Madrid). Não se percebe nada disso.