Irão ameaçou prender e torturar famílias dos jogadores no Mundial do Qatar, diz a CNN

O futebol arrebata muitas paixões no Irão, mas desta vez os protestos puseram os jogadores sob uma pressão gigante. Queiroz terá tido encontro com os Guardas da Revolução depois das ameaças.

Não cantaram o hino no jogo de estreia, frente à Inglaterra, mas fizeram-no na sexta-feira, antes do arranque da partida em que derrotaram o País de Gales, com dois golos celebrados (ao contrário do que acontecera no primeiro jogo, nos dois marcados pelo avançado do FC Porto, Mehdi Taremi). Esta terça-feira, o Irão defronta os Estados Unidos: segundo disse à CNN um responsável envolvido na segurança dos jogos, as famílias dos membros da selecção foram ameaçadas de prisão e tortura se os jogadores não se “comportassem” antes da partida.

Face aos protestos de uma dimensão inédita que há dois meses e meio abalam o regime iraniano, os jogadores da Team Melli (como é tratada a selecção) viram-se encurralados entre a aparente vontade de manifestar o seu apoio às dezenas de milhares de detidos e às famílias das centenas de mortos e o receio de, ao fazê-lo, alienarem os iranianos que continuam a apoiar os líderes da República Islâmica e de arriscarem, eles próprios, represálias. Enquanto muitos se dizem desiludidos com a equipa, argumentando que não cantar o hino é muito pouco, comparado com o que enfrentam os manifestantes, outros saíram à rua no Irão para celebrar a derrota diante da Inglaterra.

Terá sido depois da recusa em cantar o hino que os jogadores foram chamados para uma reunião com membros dos Guardas da Revolução, a poderosa força de elite próxima do supremo líder, o ayatollah Ali Khamenei, descreve o responsável ouvido pela CNN. Aí, foi-lhes dito que as suas famílias enfrentariam “violência e tortura” se eles não cantassem o hino e se associassem a qualquer protesto. “Há muitos membros das forças de segurança no Qatar a reunir informação e a monitorizar os jogadores”, afirma a mesma fonte, segundo a qual dezenas de membros dos Guardas da Revolução vigiam os jogadores, que estão proibidos de conviver com outras pessoas ou de se encontrarem com estrangeiros.

Este responsável acrescenta que o seleccionador, Carlos Queiroz, se reuniu separadamente com os oficiais dos Guardas da Revolução, depois das ameaças. Antes do jogo com a Inglaterra o regime terá prometido aos jogadores “presentes e carros”, mas depois da “humilhação” do silêncio durante o hino decidiu mudar de estratégia. “No jogo contra Gales, enviou centenas de adeptos falsos para criar a ideia de apoio. Para o próximo jogo, contra os EUA, o regime está a planear aumentar significativamente o número de actores para os milhares”, adiantou ainda o responsável que falou com o canal de notícias norte-americano.

Vários desportistas no Irão têm sido alvo de represálias por se aliarem aos protestos: na véspera do Irão-País de Gales, Voria Ghafouri, ex-membro da selecção e antigo capitão do Esteghlal de Teerão (treinado por Ricardo Sá Pinto), onde jogou até à época passada, foi detido, acusado de “manchar a reputação da selecção e espalhar propaganda contra o Estado”. Ghafouri é curdo e nasceu na cidade de Sananjad, no Oeste do Irão, palco de uma repressão especialmente violenta durante as últimas semanas. A contestação que os manifestantes descrevem como uma revolução começou com a morte de uma jovem curda, Jina Mahsa Amini, detida pela “polícia da moralidade” por ter alguns cabelos à mostra apesar de usar o obrigatório hijab.

Segundo algumas notícias, Ghafouri terá sido libertado na segunda-feira – o site de notícias Mizan Online, ligado ao poder judicial, noticiou a libertação de “709 detidos de diferentes prisões no país”, na sequência da vitória contra o País de Gales, incluindo “alguns detidos durante os eventos recentes”.

Ghafouri, que já usara as redes sociais para denunciar a violência do regime, publicou uma foto sua vestido com uma túnica tradicional curda e visitou alguns dos feridos nos protestos em Mahabad, cidade onde os protestos têm sido intensos e o regime tem disparado contra manifestantes.

Esta não foi a primeira vez que Ghafouri enfrentou a República Islâmica: em 2019, depois da morte de Sahar Khodayari, a adepta que se imolou pelo fogo à porta do tribunal depois de saber que podia enfrentar seis meses de prisão por ter entrado num estádio para ver jogar o seu Esteghlal, distribuiu camisolas azuis da equipa em sua homenagem. “Como jogador de futebol, sinto-me humilhado quando jogo numa era em que as nossas mães e irmãs estão proibidas de entrar nos estádios”, afirmou em 2021, depois de um incidente com adeptas.

Em Outubro, a escaladora Elnaz Rekabi competiu sem hijab em Seul. Depois de notícias de que teria sido detida por membros dos Guardas da Revolução na embaixada, escreveu no Instagram que a falta de hijab não tinha sido intencional. No dia seguinte, regressou ao país, sendo recebida por centenas de iranianos que a esperaram a gritos de “heroína”. Soube-se depois que as autoridades tinham detido o seu irmão para a pressionar e, segundo disseram ao PÚBLICO activistas iranianos dos direitos humanos, semanas depois Rekabi continuava em prisão domiciliária.