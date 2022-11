Irão: “Viste, Mohammadreza? Eles não cantaram o hino”

No Irão, onde já houve mulheres detidas por entrarem disfarçadas nos estádios, o futebol é sempre mais do que um desporto. Mas agora há uma revolução a decorrer.

A selecção iraniana que nesta segunda-feira se estreou no Mundial do Qatar joga sempre com a pressão imposta por um país loucamente apaixonado por futebol. Desta vez, a pressão foi outra. Como sempre, havia um país à espera de os ver em campo, mas um país dividido entre uma revolução que todos os dias mata e o amor a uma equipa que não deixa de estar ao serviço do regime. Desta vez, havia um país à espera de não ouvir cantar o hino e foi isso que os jogadores fizeram. Uma selecção unida a não cantar o hino.