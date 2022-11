Restaurantes de Ílhavo voltam a navegar pela gastronomia dos navios bacalhoeiros

Festival arranca nesta terça-feira. Até 11 de Dezembro, há vários menus especiais para provar em 17 estabelecimentos do município que tem uma longa tradição na pesca do “fiel amigo”.

A partir desta terça-feira, e durante 13 dias, os sabores da cozinha dos navios bacalhoeiros assumem lugar de destaque nas cartas de 17 restaurantes do município de Ílhavo. O Festival Gastronomia de Bordo está de regresso, preparando-se para cumprir uma das suas melhores edições de sempre.

À semelhança do que já aconteceu no ano passado, a participação nas experiências gastronómicas dá direito a entradas no Museu Marítimo de Ílhavo ou nos seus pólos (Navio-Museu Santo André ou o Centro de Religiosidade Marítima). A aposta passa por reafirmar a ligação do município ao bacalhau – além da tradição na pesca, Ílhavo detém também várias empresas que se dedicam ao comércio e transformação do “fiel amigo”.

Até 11 de Dezembro, cada restaurante aderente adiciona ao menu habitual a sua própria interpretação da gastronomia de bordo. Além das tradicionais pataniscas, samos e línguas de bacalhau, as ementas apostam também em propostas como o ceviche, ovos rotos de caras de bacalhau, ensopado de caras, tibornada de bacalhau, bacalhau com crosta de alheira ou o risoto de línguas. Os preços variam entre os 15 e os 30 euros por pessoa, com pelo menos três pratos ou entradas de bacalhau – a composição e custo de cada experiência está elencada no site oficial, Visit Ílhavo.

Esta que é a quinta edição conta com a participação dos restaurantes A Praia do Tubarão, Bela Ria, Bronze Sea Food & Lounge Bar, Casa Velha – Hotel Ílhavo Plaza, Costa do Sal Hotel, Dona Mena, MarAdentro, Vista Alegre, Canastra do Fidalgo, Clube de Vela, Duna do Meio, Estrela do Mar, Marisqueira da Barra, O Gafanhoto, O Navegante, Tábua da Ria e Salsus.

Foto CM Ílhavo

A Câmara Municipal de Ílhavo, entidade promotora do evento, congratula-se com o crescimento que a iniciativa tem vindo a registar, esperando que “esta edição seja superior às dos últimos anos”, frisa João Campolargo, presidente da autarquia.

Além do incentivo à visitação dos espaços museológicos do município – no restaurante, com a factura/recibo, o cliente recebe um vale para aceder a um daqueles locais até 31 de Janeiro de 2023 –, o Festival Gastronomia de Bordo lança também o convite às compras no comércio local, nomeadamente no que diz respeito à aquisição do bacalhau e seus derivados nos vários estabelecimentos e empresas especializadas neste produto (a lista também é apresentada no Visit ílhavo).

Este ano, e ao contrário do que é habitual, a câmara municipal optou por não fazer uma cerimónia para assinalar o início do festival, deixando “as honras de abertura para os restaurantes aderentes”, realça João Campolargo.

Uma homenagem às tradições

O Festival Gastronomia de Bordo pretende ser uma homenagem às tradições, aos cozinheiros e aos pescadores do município de Ílhavo, que viajavam (e ainda viajam) em navios até aos mares do Atlântico Norte para capturar, sobretudo, o bacalhau do Atlântico (Gadus Morhua).

Nestas duras campanhas de pesca, que chegavam a demorar seis meses, os cozinheiros atenuavam o cansaço e as saudades da família com refeições reconfortantes, como a chora – uma sopa preparada com cabeças de bacalhau frescas – e o feijão assado, entre outros pratos que incluíam as partes então consideradas “menos nobres” deste peixe – caras, línguas, samos e espinhas. Derivados do bacalhau que são, hoje em dia, petiscos muito apreciados naquele município, assumindo protagonismo nos menus deste festival.