Economia europeia contrai-se, mas de forma mais moderada

Indicadores económicos de Novembro mantêm a expectativa de que, na Alemanha e no total da zona euro, se assista a uma recessão. Ainda assim, pode ser menos profunda do que o temido

A economia da zona euro continua a seguir uma trajectória negativa que pode vir a resultar numa recessão, mas indicadores agora revelados para Novembro mostram que esta pode vir a ser mais suave do que o esperado.

De acordo com os dados publicados esta quarta-feira pela S&P Global Market Intelligence, o indicador PMI (Purchasing Managers’ Index) – que resulta de inquéritos feitos a empresas e que serve de indicador avançado para a actividade económica – registou, na zona euro em Novembro, uma ligeira melhoria de 47,3 para 47,8 pontos.

É verdade que o valor registado continua abaixo dos 50 pontos, o que aponta para uma contracção da actividade económica, mas o facto de se ter registado uma recuperação face a Outubro é visto como um sinal de que a recessão que se espera para a economia da zona euro no último trimestre deste ano e início de 2023 pode afinal ser mais moderada do que o temido. E, para além disso, os valores registados ficaram acima daquilo que eram as expectativas dos analistas que, em média, de acordo com um inquérito realizado pela Reuters, estavam a apontar para que o PMI da zona euro fosse em Novembro de 47 pontos.

“A nova queda da actividade económica em Novembro reforça as hipóteses de a economia da zona euro derrapar para uma recessão. No entanto, os valores do PMI de Novembro também trazem eventuais boas notícias. Em particular, o ritmo do declínio diminuiu em comparação com Outubro”, afirmou, citado pela Reuters, o economista-chefe da S&P Global Market Intelligence, Chris Williamson, que lembra em particular que há “sinais de arrefecimento” na subida dos preços, o que reduz igualmente a expectativa de uma política monetária excessivamente agressiva por parte do Banco Central Europeu nos próximos meses.

O desempenho da economia alemã será, naturalmente, decisivo para os resultados que se irão registar no total da zona euro. E aqui, a evolução do PMI mostrou ainda de forma mais clara a moderação das pressões recessivas.

O PMI da Alemanha subiu de 45,1 pontos em Outubro para 46,4 pontos em Novembro, quando a expectativa dos analistas era uma nova descida para 44,9 pontos. Tal como na zona euro, as expectativas de uma recessão na Alemanha a partir do final do ano não mudam, mas esta pode ser afinal mais moderada.

Como dizem os responsáveis da S&P Global Market Intelligence, entidade que calcula este indicador, os números de Novembro “não alteram a narrativa de que a Alemanha está provavelmente a caminho de uma recessão, mas oferecem alguma esperança de que a contracção seja talvez mais plana do que se temia inicialmente”.

No terceiro trimestre de 2022, período para o qual já foram divulgados os dados oficiais do PIB, a economia da zona euro cresceu 0,2% e a alemã 0,3%, mais uma vez surpreendendo os analistas pela positiva. Em Portugal, o crescimento nesse período cifrou-se em 0,4%.