Economia resistiu à inflação e evitou recessão no terceiro trimestre

PIB cresceu 0,4% em cadeia no terceiro trimestre, superando a média europeia de 0,2%. INE destaca “o crescimento do consumo privado apesar da aceleração dos preços no consumidor”.

Apesar do efeito negativo que a subida dos preços teve no poder de compra dos portugueses, o consumo privado continuou a crescer durante o terceiro trimestre do ano, contribuindo para uma nova variação positiva do PIB e evitando a entrada de Portugal num cenário de recessão técnica durante este período.