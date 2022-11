EUA aprovam carne criada em laboratório: “É mesmo carne, feita sem o animal”

A agência reguladora dos EUA para os medicamentos e alimentação (FDA, na sigla em inglês) deu este mês luz verde para que se possa vender no país um produto de carne criado em laboratório, para consumo humano. Esta carne é produzida a partir de células de animais.

A empresa Upside Food, com sede no estado norte-americano da Califórnia, poderá começar a vender esta carne criada a partir de células de galinhas assim que as suas instalações tenham sido inspeccionadas pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, escreve a CNN. Singapura foi o primeiro país a permitir a venda deste tipo de carne criada em laboratório.

Foto O laboratório em que é criada a carne a partir de células de galinha Upside Foods

A FDA disse que analisou o pedido submetido pela Upside Foods e que não tinha “quaisquer questões adicionais de momento sobre as conclusões da segurança” relativas ao produto apresentado pela empresa.

Anos à espera, meses para chegar ao mercado

Não se trata bem de uma aprovação, mas sim de uma revisão positiva das conclusões apresentadas pela empresa. Este parecer só se aplica aos produtos da Upside Food, ainda que a FDA diga, citada pela Reuters, estar disponível para trabalhar com outras empresas que estejam a desenvolver alimentos a partir de células de animais.

Foto A sala de "cultivo" da empresa Upside Foods Upside Foods

Em comunicado, dois representantes da FDA explicaram que os desenvolvimentos na tecnologia de culturas de células permitem que se criem alimentos através de células obtidas a partir de gado, de aves e de marisco e que se espera que estes produtos cheguem ao mercado norte-americano “num futuro próximo”.

Segundo o jornal The New York Times, poderá levar meses até o produto estar disponível para os consumidores nos EUA. A empresa diz que estava à espera deste parecer há anos e que o objectivo é chegar primeiro aos restaurantes e só depois aos supermercados.

O CEO da Upside Food, Uma Valeti, tinha dito à CNN em Junho que este processo de criar carne era “parecido com o da cerveja” – a diferença é que se criavam células de animais. “Estes produtos não são vegan, vegetarianos ou à base de plantas – é mesmo carne, feita sem o animal”, explicou.

Há quem defenda que este tipo de carne ajude a evitar a morte dos animais para consumo humano e para que ajude a combater a crise climática, já que o sistema alimentar (sobretudo a agricultura e pecuária) é responsável por cerca de um quarto de todas as emissões de gases com efeito de estufa a nível mundial.