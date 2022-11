Do Misterioso Egipto à arena de jogos para fazer em família

Uma festa de arquitectura, um festival com PédeXumbo e histórias sobre o valor do dinheiro e dos avós são algumas das sugestões para entreter e animar os miúdos nos próximos dias.

EXPOSIÇÃO

Misterioso Egipto

A partir de 17 de Novembro

Com créditos em viagens imersivas aos universos de Alice no País das Maravilhas, Leonardo da Vinci, Frida Kahlo, Claude Monet e Gustav Klimt, entre outros, o ateliê Ocubo leva uma nova proposta à Immersivus Gallery da Alfândega do Porto.

O convite é para recuar ao Antigo Egipto e explorar os mistérios e os elementos mais simbólicos dessa civilização milenar, levando o público ao encontro dos faraós Tutankhamon e Ramsés II, ​da inscrição da Pedra de Roseta e do enigma da construção das Pirâmides de Gizé, entre outras figuras no mapa.

De terça a domingo, com sessões às 11h, 14h e 17h, e bilhetes a 11€ (9€ dos 4 aos 17 anos e seniores).

FESTAS

Lisboa Games Week

17 a 20 de Novembro

Colocada em pause em 2021, a sétima edição da grande festa dos videojogos está pronta a acertar o passo ao entretenimento digital.

Entre exposições de marcas e estúdios, o programa alinha torneios, cosplay, experiências de realidade virtual, uma área dedicada aos Retrogames – onde entram máquinas vintage e uma extensão do Museu Load ZX Spectrum de Cantanhede – e a presença de celebridades do meio.

A arena de jogos está montada na FIL - Feira Internacional de Lisboa, de portas abertas das 10h às 20h (quinta e domingo) e das 10h às 23h (sexta e sábado). A entrada custa 16€ (gratuita para crianças até aos seis anos).

Aniversário da Casa da Arquitectura

19 a 27 de Novembro

O quinto aniversário do espaço museológico é assinalado com uma semana recheada com actividades gratuitas, para todas as idades, no Quarteirão da Real Vinícola, em Matosinhos.

Uma conferência com o arquitecto espanhol Rafael Moneo, a inauguração da nova exposição [Do Arquivo] Matosinhos Não Construído, o seminário sobre Sustentabilidade do Património das Cidades e a maratona dedicada a Carrilho da Graça são alguns dos destaques no programa, que contempla ainda espaço para oficinas infantis, lançamento de livros, performances, visitas orientadas e street food.

FESTIVAIS

Desdobra-te - Festival de Dança e Outras Artes

18 a 20 de Novembro

Um festival pensado para “quebrar estereótipos e atravessar fronteiras no contexto da dança tradicional (e não só!)” que chama miúdos e graúdos ao palco, para pôr o corpo a mexer e as mãos a trabalhar a criatividade. Nasceu em 2019, cortesia da PédeXumbo, e promete pôr Évora a dançar entre oficinas, bailes, passeios, ioga e espectáculos.

Desdobra-se em vários espaços da cidade e apresenta-se em Lado A e Lado B, para ir ao encontro dos diferentes públicos – um manifesto que tanto abraça os “habitués de festivais folk como os devaneios dos curiosos e das famílias que preferem uma experiência mais relaxada e abrangente”, salienta a organização.

O cartaz detalhado pode ser consultado aqui. O preço por actividade é de 5€ (crianças até aos dez anos não pagam).

Mi - Festival de Música e Criatividade Infantil de Albergaria-a-Velha

18 a 20 de Novembro

Num convite extensível a “famílias, profissionais e ‘aventureiros da imaginação’”, a autarquia lança os dados para a sétima edição da iniciativa.

No cardápio, que tanto põe os pés no Cineteatro Alba como na Biblioteca Municipal, estão A Canção da Terra e o objecto-instalação da Companhia de Música Teatral, os Contos de Brincar das Trovadoras Itinerantes, os Concertos para Bebés da Musicalmente e A Aventura do Som no Mundo das Cores da companhia Muda’te. Grátis a 4€.

TEATRO

O Valor das Pequenas Coisas

18 a 29 de Novembro

A Lama Teatro conta a história de um rapaz rico, comprador compulsivo e deslumbrado com tudo o que o dinheiro pode comprar, que é confrontado com outra forma de ver o mundo quando, numa feira, conhece uma menina que se interessa por “coisas que fazem acelerar o coração”.

A peça faz parte do ciclo Dinheiro amealhado pelo Lu.Ca - Teatro Luís de Camões (Lisboa) para mostrar como “o significado de valor atribuído às coisas é muito relativo”. Para ver ao sábado e domingo, às 16h30 (dia 19, sessão extra às 18h30), por 3€ (criança) e 7€ (adulto).

Soundcheck

19 de Novembro

Pelas mãos do Teatro da Didascália, e dirigida ao público jovem, uma peça em forma de manifesto onde se junta música e política para contar a história do século XX (e “uma parte da história do rock”, nota a sinopse).

Com a resistência a tomar o centro do palco, entre guitarras, bandeiras e cartazes, o espectáculo aborda lutas como “o feminismo, a liberdade sexual, a justiça social, o fim da exploração colonial, o fim do consumismo”, piscando o olho ao futuro e deixando “um rastilho em jeito de inquietação para as novas gerações”.

Com encenação de Bruno Martins, apresenta-se no GNRation, em Braga, sábado, às 15h. A entrada custa 2,50€.

Foto O Meu Avô Consegue Voar Teatro e Marionetas de Mandrágora

O Meu Avô Consegue Voar

20 de Novembro

O Teatro e Marionetas de Mandrágora leva ao Centro de Artes de Águeda as memórias de infância de Pedro, um menino cujo “avô era um herói e a avó um mar de carinho”.

A peça parte do texto de Pedro Seromenho e das ilustrações de Paulo Galindro para registar e fixar o momento “em que os avós ficam gravados no coração”. A sessão tem lugar no domingo, às 17h, com entrada livre (mediante levantamento prévio do bilhete).

É uma das coordenadas no mapa de Águeda É Natal, o evento que põe a magia da quadra no ar, abrindo a cortina com uma Parada de Natal já neste sábado (às 16h30) e prolongando a animação até 8 de Janeiro, por meio de iluminações, espectáculos, carrosséis, oficinas, animação de rua, um Mercadinho de Natal, uma feira de artesanato e os emblemas da festa: o Maior e o Menor Pai Natal do Mundo para ver, respectivamente, a olho nu no Largo 1.º de Maio e ao microscópio no Posto de Turismo.

Passagem Secreta

20 de Novembro

Fernando Mota explora a criação de instrumentos e objectos sonoros a partir de materiais naturais como árvores, pedras ou água.

Em palco está uma espécie de harpa suspensa, feita de uma azinheira, acompanhada pela poesia de Vasco Gato e pelas imagens de Mário Melo Costa. Juntas, estabelecem ligações “entre o sistema de comunicação das árvores, através das suas raízes, e os conceitos de raízes familiares, pertença e comunidade”, refere a nota de apresentação.

Domingo, às 16h, no Teatro Miguel Franco (Leiria), com bilhetes a 3,50€.

MÚSICA

Catra... Pum!!!

19 de Novembro

Numa só hora, Vânia Couto (do projecto Catrapum Catrapeia) viaja pelo mundo real e imaginário à boleia dos sons.

Das paisagens cruas às construídas, da acústica tradicional às misturas com electrónica, o espectáculo dinâmico e interactivo passa pelo Teatro da Cerca de São Bernardo, em Coimbra, sábado, às 11h. O embarque custa 6€ (10€ para criança e adulto).