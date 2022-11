Gala solidária no Estoril quer ajudar as crianças conquistarem os seus sonhos

Sete bolsas vão ser entregues no Casino do Estoril numa gala que se realiza na noite desta quinta-feira.

Uma gala solidária para ajudar crianças a atingirem os seus sonhos chega ao Casino Estoril, nesta quinta-feira, com muita música e acção. O objectivo é atribuir sete bolsas de estudo a jovens dos 12 aos 19 anos e angariar fundos para a criação de bolsas artísticas para crianças desfavorecidas.

A mentora e organizadora deste projecto é Tamara Czartoryska​, CEO da L’Agence Eventive, uma empresa de organização de espectáculos e eventos, que lançou uma organização não governamental dedicada à criação de eventos solidários, a L’Agence Donative.

A empresária nasceu princesa (é filha do aristocrata espanhol-polaco Adam Czartoryski y Borbón)​, mas desvaloriza esse legado familiar. “São só letras antes do nome”, afirma a mentora da gala ao PÚBLICO. Tamara Czartoryska prefere valorizar a sua experiência, já que trabalhou em Los Angeles, EUA, na organização de eventos e na indústria cinematográfica.

Está em Portugal desde 2016, mas a guerra na Ucrânia motivou-a a fazer algo para contribuir para a comunidade onde agora reside, em Cascais. Tamara Czartoryska considera que quem vem para Portugal deve ter esta ideia de retribuir. “Há tantos estrangeiros a viver aqui e que estão a desfrutar de Portugal e do que o país tem para oferecer. Há muito dinheiro a entrar em Portugal e, esquecemo-nos muitas vezes, há também muita pobreza”, justifica, reconhecendo que se assiste ao mesmo fenómeno noutras partes do mundo. “É como no Reino Unido, temos riqueza extrema e depois ainda temos pobreza.”

Para Tamara Czartoryska, esta gala é a forma que encontrou para retribuir, pretendendo ajudar a igualar o nível de possibilidades para os jovens prosseguirem os seus talentos, acreditando que todos “em todo o lado deveriam ter as mesmas oportunidades”.

De modo a chegar à comunidade, a gala associou-se à Helpo, uma associação de Cascais que organiza programas de apoio à infância, que recebeu as candidaturas e irá atribuir as sete bolsas, uma por cada área a concurso: produção musical, prática de instrumentos ou canto, actuação, design de moda, produção de espectáculos, maquilhagem e caracterização e técnico de audiovisuais.

A Helpo foi escolhida pelo trabalho realizado, mas sobretudo pela confiança que deu sobre como gere o dinheiro que lhe é confiado, conta a organizadora da gala, que já conhecia e tinha feito doações àquela associação.

“Quando tive a ideia, fui pedir-lhes conselhos. Foi uma parceria perfeita e simplesmente fazia sentido para mim”, acrescenta, referindo que a parte financeira passará toda pela Helpo e que a associação fará o acompanhamento dos jovens. “Vão pagar os autocarros, a comida, os materiais necessários e garantir que os jovens vão às aulas”, continua.

As bolsas atribuídas na gala permitirão que os premiados tenham formação em cursos na World Academy, em Carnaxide, no concelho de Oeiras, uma escola profissional nas áreas do audiovisual, moda, espectáculos e design;, e na School of Rock, em Lisboa, destinada à formação musical.

A animação da gala estará ao cargo da Inspiration Live Music, uma companhia internacional de espectáculos de música, da qual a organizadora faz parte e que pretende trazer agora para Portugal.

O valor angariado servirá para financiar as bolsas e, segundo Tamara Czartoryska, poderão ser atribuídas mais no futuro. Os preços de cada mesa, no Casino do Estoril, variam entre os 1140 e os 1800 euros. É ainda possível fazer donativos directamente para a Helpo.

