Marcelo, Santos Silva e Costa vão ver a selecção portuguesa no Mundial

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, já pediu autorização à Assembleia da República para se deslocar ao Qatar para assistir ao jogo da selecção portuguesa no mundial no dia 24. O presidente da Assembleia da República e o primeiro-ministro também têm viagens marcadas para ver a equipa treinada por Fernando Santos.

No pedido de autorização dirigido à Assembleia da República, Marcelo Rebelo de Sousa reafirma a intenção de dividir com outras duas altas figuras do Estado o acompanhamento dos jogos da equipa portuguesa, mantendo-se assim a tradição cumprida em anteriores competições internacionais.

O Presidente da República irá ver o jogo de abertura no dia 24 (e por isso pede para estar ausente do país entre 23 e 25 deste mês), Augusto Santos Silva assistirá ao jogo seguinte (dia 28) e o primeiro-ministro estará no Qatar para o terceiro jogo no dia 2 de Dezembro.

Na sua deslocação ao Qatar, Marcelo Rebelo de Sousa referiu também que vai aproveitar para fazer “outros contactos de alto nível” e participar na conferência “Futuro da educação de qualidade” juntamente “com outros chefes de Estado”.