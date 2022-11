Biden e Xi encontram-se para “evitar que a competição se transforme em conflito”

Reunião dos líderes dos Estados Unidos e da China na ilha indonésia de Bali, à margem da cimeira do G20, serve para “mostrar que os dois países são capazes de gerir as suas diferenças”.

Os presidentes dos Estados Unidos e da China manifestaram, nesta segunda-feira, uma vontade comum de melhorar a relação entre os dois países, para “evitar que a competição se transforme em conflito”.

O encontro entre os dois líderes, na ilha indonésia de Bali, foi o primeiro desde a tomada de posse de Biden como Presidente dos EUA, em Janeiro de 2021 – e o primeiro entre os presidentes dos dois países nos últimos três anos e meio, depois do encontro entre Xi Jinping e o anterior Presidente dos EUA, Donald Trump, no Verão de 2019.

Desde então, as relações bilaterais agravaram-se de forma significativa, no meio de uma guerra comercial que se aprofundou com a pandemia de covid-19, a partir do início de 2020.

“Como líderes das nossas duas nações, nós partilhamos a responsabilidade de mostrar que a China e os Estados Unidos são capazes de gerir as suas diferenças, e de impedir que a competição se transforme em conflito”, disse Biden.

Em resposta, Xi disse que “o mundo espera que a China e os Estados Unidos conduzam as suas relações de forma apropriada”.