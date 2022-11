O que é a compensação “perda e danos” e quem a deve pagar?

A cimeira COP27 segue-se a um ano de tais desastres, desde inundações que mataram mais de 1700 pessoas no Paquistão até à seca que atingiu as colheitas na China, África e no Ocidente dos EUA. Isto intensificou as exigências dos países em desenvolvimento para um fundo especial de “perdas e danos”. Mas com os países ricos a resistir a tais apelos, a questão tem estado paralisada durante anos.

Um grupo de países planeia também lançar nesta cimeira um esforço denominado “Global Shield”. Por outro lado, o Secretário-Geral das Nações Unidas António Guterres já sugeriu ainda criar um imposto sobre os lucros inesperados das empresas de combustíveis fósseis para angariar fundos. E o ameaçado país insular do Pacífico Vanuatu recorreu ao Tribunal Internacional de Justiça para pedir um parecer sobre o direito a ser protegido dos impactos climáticos adversos.

Acompanhe a COP27 no Azul A Cimeira do Clima das Nações Unidas é o ponto mais alto da diplomacia em torno das alterações climáticas, onde os países discutem como travar as emissões de gases com efeito de estufa que causam o aquecimento global. Este ano é no Egipto, de 6 a 18 de Novembro. Acompanhe aqui a Cimeira do Clima.

São estas questões que a COP27 agora enfrenta.

O que é este conceito de “Perda e Danos"?

Nas conversações climáticas das Nações Unidas, a frase “perda e danos” refere-se a custos já incorridos devido a eventos climáticos extremos, com óbvias e sérias consequências, como a subida do nível do mar.

Até agora, o financiamento climático tem-se concentrado na redução das emissões de dióxido de carbono, num esforço para travar as alterações climáticas, enquanto cerca de um terço desse financiamento tem ido para projectos destinados a ajudar as comunidades a adaptarem-se aos impactos futuros.

O financiamento pensado para perdas e danos seria diferente, na compensação de custos que os países já não podem “evitar” ou não têm capacidade para se “adaptar”.

Mas ainda não há acordo sobre o que deve contar como “perdas e danos” em desastres climáticos - que podem incluir infra-estruturas e bens danificados, bem como ecossistemas naturais ou bens culturais mais difíceis de valorizar, como cemitérios.

Um relatório de Junho de 55 países vulneráveis estimou as suas perdas combinadas ligadas ao clima durante as últimas duas décadas em cerca de 525 mil milhões de dólares, ou cerca de 20% do seu PIB colectivo. Algumas investigações sugerem que até 2030 tais perdas poderão atingir 580 mil milhões de dólares por ano.

Quem paga? Quem recebe?

Estas questões são extremamente controversas. Países vulneráveis e activistas têm argumentado que os países ricos que causaram a maior parte das alterações climáticas com as suas emissões históricas devem agora pagar. Os Estados Unidos e a União Europeia têm resistido ao argumento, temendo uma espiral de responsabilidades.

Se os países concordarem em lançar um fundo, precisariam de dar detalhes como de onde o dinheiro deveria vir, quanto os países ricos deveriam pagar, e quais os países ou catástrofes que se qualificam para compensação.

A UE e os Estados Unidos bloquearam uma proposta nas conversações climáticas das Nações Unidas do ano passado para estabelecer um fundo, concordando em vez disso com um “diálogo” sem um objectivo final claro. Ao longo do último mês, deram sinais de maior abertura à discussão das compensações na COP27, mas continuam a desconfiar da criação de um fundo.

Apenas alguns governos assumiram pequenos e simbólicos compromissos de financiamento por perdas e danos: a Dinamarca e a Escócia, e ainda a região francófona belga da Valónia.

Alguns financiamentos já existentes da ONU e de bancos de desenvolvimento ajudam os Estados que enfrentam perdas e danos, embora não estejam oficialmente destinados a esse objectivo.

O que pode acontecer na COP27 ?

Os países em desenvolvimento propuseram colocar as perdas e os danos na agenda da cimeira, que deve ser adoptada por unanimidade antes de as conversações começarem. Frustrados pelas dificuldades e atrasos em assegurar o financiamento climático, as economias em desenvolvimento e emergentes estão agora unidas na exigência de que seja estabelecido um fundo para perdas e danos na COP27.

Entre eles estão Estados insulares como as Maldivas e a Jamaica, e a própria China, o maior emissor mundial de CO2, numa posição que irritou alguns delegados europeus que dizem que, pelo contrário, a China deveria estar a fornecer financiamento climático, e não a exigir.

Os países fizeram propostas diferentes para as características que o fundo deveria ter. Mesmo que a COP27 produza um acordo para formar um fundo, ainda pode levar alguns anos até estar pronto para distribuir o dinheiro. Alguns diplomatas sugerem a organização de um “mosaico” de fontes de financiamento, em vez de um fundo central.

Outra proposta da Aliança dos Pequenos Estados Insulares refere que a COP27 poderia concordar em formar um “fundo de resposta” da ONU para recolher dinheiro de várias fontes para países atingidos por catástrofes.

A UE sugeriu o aproveitamento dos fundos internacionais existentes para enfrentar perdas e danos, em vez de lançar um novo, mas alguns peritos dizem que questões como longos atrasos tornam esses fundos inadequados para enfrentar estas situações críticas.

E se esta questão não avançar na COP?

Já desconfiados depois de nações ricas não conseguirem fornecer 100 mil milhões de dólares anuais em financiamento climático até 2020, alguns países estão a explorar outras vias.

O grupo “V20” de 58 países vulneráveis e o G7 (as sete nações mais ricas) planeiam lançar um esforço denominado “Global Shield” na COP27, com o objectivo de reforçar o financiamento dos seguros e da protecção contra catástrofes.

Entretanto, os países vulneráveis ao clima estão à procura de contribuições para um projecto-piloto de financiamento de perdas e danos. Outras ideias incluem o apelo do Secretário-Geral das Nações Unidas António Guterres para um imposto sobre os lucros inesperados das empresas de combustíveis fósseis para angariar fundos.

O país insular do Pacífico Vanuatu, entretanto, pediu ao mais alto tribunal do mundo - o Tribunal Internacional de Justiça - para emitir um parecer sobre o direito a ser protegido dos impactos climáticos adversos. Um parecer do ICJ poderia ter autoridade moral e peso jurídico, reforçando os apelos à compensação das nações pobres.