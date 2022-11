O que diz a mais recente ciência do IPCC sobre as alterações climáticas

Na conferência COP27, os delegados vão contar com décadas de investigação científica publicada pela agência das Nações Unidas para informar as suas decisões sobre o futuro.

O Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas (IPCC) produz relatórios aproximadamente a cada cinco anos que representam um consenso científico global sobre as alterações climáticas, as suas causas e o seu impacto. O relatório do ano passado abordou os principais motores do aquecimento global e os elementos centrais da ciência climática.

Seguiram-se dois relatórios importantes este ano - um em Fevereiro abordando como o mundo terá de se adaptar aos impactos climáticos, desde a subida dos mares à diminuição da vida selvagem, e outro em Abril sobre formas de “mitigação” ou refinação das emissões de aquecimento climático.

Na conferência COP27 no Egipto, os delegados contarão com décadas de investigação científica publicada pela agência das Nações Unidas para informar as suas decisões sobre futuros planos energéticos e trajectórias de aquecimento.

Aqui estão algumas das principais conclusões desses relatórios:

O relatório científico

* O relatório do ano passado sobre as causas das alterações climáticas não trouxe surpresas, afirmando inequivocamente que os humanos são os culpados pelo aumento das temperaturas.

* Advertia também que a mudança climática já estava perigosamente perto de ficar fora de controlo.

* Os especialistas notavam ainda que os extremos climáticos outrora raros estão a tornar-se mais comuns, e algumas regiões são mais vulneráveis do que outras.

* Pela primeira vez, os autores do relatório apelaram a uma acção urgente para reduzir o metano. Até este ponto, o IPCC tinha-se concentrado apenas no dióxido de carbono, o gás com efeito de estufa mais abundante.

* Com o tempo a esgotar-se para evitar uma mudança climática desenfreada, os autores disseram que valia a pena analisar os benefícios e desvantagens da geoengenharia, ou intervenções em larga escala para mudar o clima, tais como a injecção de partículas na atmosfera para bloquear a radiação solar.

* O relatório alertou as nações do mundo, incluindo as mais ricas, para uma missão à escala global: todos precisavam de começar a preparar-se para os impactos climáticos e a adaptar-se a um mundo mais quente.

O relatório de adaptação

* As notícias da invasão russa da Ucrânia eclipsaram o lançamento, em Fevereiro, de um relatório seminal sobre como o mundo se deveria preparar para um mundo mais quente.

* Com as alterações climáticas já a alimentar o clima extremo a nível mundial, o relatório exortou tanto os países ricos como os pobres a adaptarem-se agora aos impactos, incluindo ondas de calor mais frequentes, tempestades mais fortes e níveis do mar mais elevados.

* O relatório deixou claro que diferentes regiões enfrentam riscos e impactos diferentes, e ofereceu projecções localizadas sobre o que esperar.

* Milhões de pessoas enfrentam a pobreza e a insegurança alimentar nos próximos anos, à medida que as alterações climáticas atingem as culturas e o abastecimento de água e ameaçam perturbar o comércio e os mercados de trabalho.

* A assustadora previsão para os pobres do mundo reacende a necessidade de um fundo de “Perdas e Danos” através do qual as nações ricas compensariam os custos já incorridos pelos países pobres em desastres alimentados pelo clima - uma exigência chave por parte dos países vulneráveis que participam nas conversações da COP27 no Egipto.

O relatório de mitigação

* É “agora ou nunca”, disse um co-presidente do relatório ao divulgar conclusões que mostram que só cortes drásticos de emissões nas próximas décadas manteriam o aquecimento minimamente controlado.

* O relatório destacava a forma como vários cenários de emissões se traduziriam provavelmente num futuro aumento da temperatura.

* As cidades são uma grande parte do problema das emissões, concluíam os especialistas que acrescentavam que também podem ser uma grande fonte de esperança e de soluções positivas.

* A transição energética para fontes renováveis e combustíveis de queima limpa está a avançar demasiado lentamente.

* O relatório foi além de se concentrar nos combustíveis fósseis e na produção para instar a uma forte acção climática na agricultura, onde os métodos agrícolas e uma melhor protecção das florestas poderiam ajudar a reduzir as emissões.

* Advertiu que as alterações climáticas ameaçam o crescimento económico e, pela primeira vez, salientou a necessidade de acção a nível individual, apelando aos governos para que aprovem políticas no sentido de mudar os hábitos de consumo e de transporte para encorajar menos desperdício e mais eficiência.