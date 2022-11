Joe Biden com ventos de feição

1. Joe Biden embarcou na quinta-feira à noite para um longo périplo internacional com os ventos a soprar de feição. Esteve, na sexta-feira, em Sharm el-Sheikh, para participar na COP27. Seguiu para Bali, onde vai encontrar-se com os líderes do G20, menos Vladimir Putin, e onde terá um encontro bilateral com o seu homólogo chinês, Xi Jinping – o primeiro entre os dois desde que entrou na Casa Branca. Participa ainda numa cimeira da ASEAN, no Camboja, antes de regressar a Washington.