Regina Duarte quer que comerciantes eleitores de Lula colem estrelas nas montras

Actriz pediu a empresários eleitores de Lula para colarem adesivos com a estrela do PT. Críticos traçam o paralelo com o uso da Estrela de David na Alemanha nazi.

Regina Duarte voltou a usar as redes sociais, neste domingo, para protestar contra a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva para Presidente da República.

A ex-secretária da Cultura de Jair Bolsonaro divulgou um pedido para que os eleitores de Lula colem um adesivo com a estrela do Partido dos Trabalhadores (PT) na porta dos seus estabelecimentos de forma a se identificarem como apoiantes do novo governo.

A ideia valeu duras críticas à actriz, acusada de incentivar a discriminação contra petistas. Na publicação, Regina colocou uma imagem do símbolo da estrela vermelha do PT, escrevendo: “Atenção petistas, coloquem esse adesivo na porta de seu negócio. Mostre que você tem orgulho de quem elegeu”.

O actor Rafael Cortez foi um dos primeiros a criticá-la. O também apresentador lembrou a identificação imposta pelos nazis aos judeus no Holocausto. “A senhora sabe que isso de pedir para colocar símbolo petista remete ao acto dos nazis obrigarem os judeus a colocar a estrela do judaísmo em suas roupas e estabelecimentos, não é? A senhora se sente mal de repercutir conceitos nazis?”, questionou Cortez.

Uma internauta também desaprovou o post de Regina. “Triste ver uma artista, uma actriz por tantos anos, que ainda fez papéis revolucionários como Malu da série Malu Mulher, com esse tipo de comportamento”. Outro seguidor ainda quis saber qual seria intenção da actriz com a publicação. “Está querendo o quê com isso, Regina?”.

Nem todos, porém, criticaram Regina Duarte, tendo a actriz recebido mensagens de apoio pela publicação. “O povo tem que aprender a não dar ibope, palmas e dinheiro para petistas”, comentou uma internauta. Outra fã de Regina completou: “Eles não têm coragem. Ainda faço questão de nem entrar”.

Desde que Jair Bolsonaro foi derrotado nas urnas, Regina Duarte tem vindo a demonstrar que não aceita o resultado. Ela fez várias publicações deixando claro ser contra o novo governo e lamentando também o futuro do país na gestão Lula.

Assim como a colega de profissão Cássia Kis, participou recentemente de manifestações na Avenida Paulista e até escreveu: “O povo acredita na justiça. Divina justiça que virá salvar os brasileiros das artimanhas comunistas”.