Hannah Pick-Goslar (1928-2022), a amiga de infância de Anne Frank

Hannah Pick-Goslar, ou Hanneli, como Anne Frank lhe chamava, morreu no dia 28 de Outubro, aos 93 anos, informou o museu biográfico da adolescente alemã de origem judaica, vítima do Holocausto. “Hanneli e Sanne costumavam ser os meus dois melhores amigos. As pessoas que nos viam juntos costumavam sempre dizer: ‘Lá vão Anne, Hanne e Sanne’”, escreveu Anne Frank no seu diário, a 14 de Junho de 1942.