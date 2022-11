Caixa dá apoio de 600 a 900 euros a funcionários com salário até 2700 euros

É mais um banco a compensar os trabalhadores com remunerações mais baixas pelo aumento da inflação. A Caixa Geral de Depósitos (CGD) anunciou esta quinta-feira um pagamento extraordinário, no mês de Dezembro, de 900 euros para trabalhadores com salário inferior ou igual a 1500 euros, e de 600 euros para quem recebe acima de 1500 euros e até 2700 euros.

Os valores de remuneração referidos têm em consideração “todas as rubricas remuneratórias regulares e subsídio de refeição”.

Para além do apoio extraordinário, a instituição pública permite ainda que os seus trabalhadores possam antecipar até 50% do subsídio de Natal durante o primeiro semestre de 2023 ou receber a totalidade daquele subsídio em duodécimos.

E sem quantificar, diz ainda que haverá uma majoração dos prémios e incentivos a pagar em 2023.

A comissão executiva da CGD justifica as medidas pelo “aumento inusitado da inflação”, que “tem afectado de forma anormal o rendimento disponível dos seus colaboradores, particularmente daqueles que integram agregados familiares que auferem remunerações mais baixas”.

Em comunicado, o Sindicato dos Trabalhadores das Empresas do Grupo CGD (STEC) diz registar “positivamente esta decisão da administração e só lamentamos a sua morosidade, quando outros bancos e até mesmo empresas de bem menor dimensão já o tinham feito”. Mas, referindo-se ao aumento salarial médio de 0,92% alcançado no corrente ano, a estrutura sindical adianta que “não abdicará que a negociação da tabela salarial para 2023 reverta esta indesmentível e substancial perda de poder de compra, reconhecendo-se os trabalhadores como uma mais-valia determinante para o funcionamento, imagem e resultados do banco público”.

O anúncio do apoio surge no dia em que a CGD anunciará resultados do terceiro trimestre. No primeiro semestre, a instituição registou lucros de 486 milhões de euros, um crescimento de 65% face ao primeiro semestre de 2021.

Outros bancos já avançaram com medidas semelhantes. É o caso do Banco Santander, que decidiu atribuir um pagamento extraordinário de 750 euros a trabalhadores que tenham um vencimento até 30 mil euros anuais. E de permitir, em 2023, a antecipação até 50% do subsídio de Natal.

O banco que integra o grupo espanhol Santander, e que viu os lucros mais do que duplicarem até Setembro, para 385 milhões, anunciou ainda o aumento do limite de crédito disponível para os trabalhadores para 200 mil euros, em novas operações de crédito, e o acesso a outras medidas como a comparticipação do passe social em 50% ou o apoio a propinas no valor de 310 euros por ano por filho ou enteado.

Também o BCP anunciou “um pagamento pontual extraordinário de 500 euros a todos os colaboradores sem viatura atribuída”, a efectuar com o processamento salarial de Dezembro. E a possibilidade de a partir de Janeiro poderem pedir a antecipação do subsídio de Natal em duodécimos, isto é, dividido por 12 meses. Ainda para os trabalhadores com crédito à habitação, o banco que apresentou lucros até Setembro de 295,7 milhões em Portugal, permite fixar durante um ano a prestação, ao abrigo das condições o Acordo Colectivo de Trabalho. A fixação da prestação terá como base o valor pago em Junho de 2022, sendo que o prazo total do empréstimo será acrescido de um ano.