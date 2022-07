Lucros da CGD cresceram 65% para 486 milhões no semestre

Actividade internacional contribuiu com 109 milhões de euros, cerca de 22% do total, com um aumento de 77% face ao primeiro semestre de 2021.

A Caixa Geral de Depósitos anunciou esta sexta-feira lucros de 486 milhões de euros, um crescimento de 65% face ao primeiro semestre de 2021, uma evolução que “reflecte um menor custo do risco de crédito no período após a fase mais aguda da pandemia covid-19 e a venda de alguns activos não core”.

De acordo com a informação divulgada ao mercado, para os resultados consolidados do banco público contribuiu ainda a actividade internacional, no valor de 109 milhões de euros, cerca de 22% do total, com um crescimento de 77% face ao primeiro semestre de 2021.

Entre as principais rubricas dos resultados está a rentabilidade dos capitais próprios (ROE), que, deduzido de efeitos não recorrentes, se situou em 10,6%.

“O volume de negócios teve um crescimento de 3,2 mil milhões de euros face ao final de 2021 (+2%), registando uma evolução tanto no crédito (+1.226 milhões de euros, +2,3%) como nos recursos (+1.993 milhões de euros), impulsionado pela actividade internacional que cresceu 7,4%”, adianta a instituição em comunicado.

No negócio de particulares em Portugal, a produção de crédito à habitação cresceu 10,1% no semestre face ao período homólogo, atingindo 1731 milhões de euros, e o crédito ao consumo “beneficiou de iniciativas de redução do prazo da aprovação e desembolso de fundos, com um aumento da produção de 47,1% face ao primeiro semestre de 2021”.

No segmento de empresas, a instituição liderada por Paulo Macedo reporta “uma subida de 5% no stock de crédito a PME”.

Ainda na operação nacional, os “depósitos de clientes aumentaram 2604 milhões de euros (mais 3,8%) no semestre, com destaque para os segmentos de empresas (4,2%) e particulares (3,8%), continuando a registar um impacto negativo nas contas do banco em cerca de 26 pontos base”.